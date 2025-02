Ministrstvo: Sklep skupščine ZZZS v nasprotju z zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne

Ljubljana, 24. februarja - Sklep skupščine ZZZS, s katerim je ministrstvo za finance pozvala k reviziji vrednotenja Vzajemne, je po oceni ministrstva v nasprotju z zakonom o statusnem preoblikovanju Vzajemne in pristojnostmi ministrstva. Če ZZZS ocenjuje, da njegov delež ni bil ustrezno določen, ima pravico do sodnega preizkusa svojega deleža, so poudarili na ministrstvu.