Postopki statusnega preoblikovanja Vzajemne se nadaljujejo

Ljubljana, 26. decembra - Leto dni po nadomestitvi prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z novim obveznim zdravstvenim prispevkom statusno preoblikovanje Vzajemne poteka po načrtih. Izračunani so tudi že deleži, ki pripadajo ZZZS in zavarovancem, poslovni rezultati za leto 2024 pa so dobri, pravijo v Vzajemni.