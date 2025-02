Pregled - svet, 23. 2. (nedelja)

BERLIN - Na predčasnih parlamentarnih volitvah v Nemčiji je glede na projekcije slavila konservativna unija CDU/CSU z 28,5 odstotka glasov. Sledi skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD) z 20 odstotki podpore, socialdemokrati so tretji s 16,5 odstotka. Vstop v parlament je zagotovljen še Zelenim in Levici, kažejo projekcije televizije ZDF. Kaže tudi na zelo visoko, morda celo rekordno volilno udeležbo.

RIM - Papež Frančišek je preživel mirno noč v bolnišnici, so davi sporočili iz Vatikana, potem ko so v soboto zvečer razkrili, da je 88-letni papež v kritičnem stanju. Kasneje so objavili sporočilo, v katerem je Frančišek zapisal, da "samozavestno nadaljuje zdravljenje". Njegovo zdravstveno stanje sicer ostaja zaskrbljujoče. Papež je vernike prosil, naj molijo zanj, in pozval k miru na svetu.

GAZA - Izrael je pripravljen na nadaljevanje vojne v Gazi, je dejal premier Benjamin Netanjahu, potem ko je danes znova preložil za soboto načrtovano izpustitev palestinskih zapornikov v zameno za šest izraelskih talcev, ki jih je v soboto izpustilo palestinsko gibanje Hamas. Izraelska vojska je okrepila pripravljenost v okolici Gaze, Palestinci pa Netanjahuja obtožujejo kršenja in ogrožanja dogovora o prekinitvi ognja.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izrazil pripravljenost na odstop s predsedniškega položaja v zameno za članstvo Ukrajine v zvezi Nato in mir v Ukrajini. Od ameriškega predsednika Donalda Trumpa pričakuje razumevanje in varnostna zagotovila. Spregovoril je tudi o potencialnem članstvu Ukrajine v Evropski uniji, ki bi po njegovih besedah prav tako pomenilo jamstvo za ekonomsko varnost.

KIJEV/MOSKVA - Rusija je ponoči nad Ukrajino izstrelila 267 brezpilotnih letalnikov, kar je po navedbah ukrajinske zračne obrambe največ v eni noči od začetka ruske invazije, od katerega bodo v ponedeljek minila tri leta. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obsodil Rusijo in se zahvalil ukrajinskim branilcem, vojski, gasilcem, reševalcem, policistom in vsem drugim, ki rešujejo življenja Ukrajincev.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je v videonagovoru ob dnevu branilcev domovine povedal, da ruski vojaki v Ukrajini branijo nacionalne interese. Obljubil je nadaljnjo krepitev ruskih oboroženih sil. V Kremlju so medtem znova pozdravili dialog med Rusijo in ZDA glede vojne v Ukrajini in zavrnili možnost, da bi se Rusija v okviru pogajanj o koncu vojne odpovedala delom ukrajinskega ozemlja, ki jih je zasedla.

MOSKVA/WASHINGTON - Ruski in ameriški diplomati se bodo še ta teden znova sestali in se pogovarjali o dvostranskih odnosih med državama, je napovedal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov. Dodal je, da se bodo sestali predstavniki zunanjih ministrstev obeh držav, njihovih imen pa ni navedel. V Washingtonu medtem napovedujejo podpis dogovora z Ukrajino o dostopu do redkih zemelj v zameno za ameriško pomoč.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump je v soboto v svojem nagovoru pred privrženci na Konferenci za konservativno politično akcijo (CPAC) med drugim poudaril, da bo morala Ukrajina zagotoviti nekaj v zameno za podporo, ki so ji jo zagotovile ZDA, in ponovil željo po dogovoru o dostopu do redkih zemelj v zameno za ameriško pomoč. Kijev je prejšnji teden sicer zavrnil prvi predlog ZDA, a ostaja pripravljen na pogajanja.

BRUSELJ - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po telefonskih pogovorih s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in britanskim premierjem Keirom Starmerjem zagotovila, da vsi trije neomajno podpirajo Ukrajino. Macron in Starmer bosta prihodnji teden obiskala ZDA in se srečala s predsednikom Donaldom Trumpom, medtem ko se bo več evropskih voditeljev v ponedeljek mudilo na obisku v Kijevu.

BRUSELJ - Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je za 6. marec sklical izredno zasedanje sveta, ki bo namenjeno razpravam o krepitvi evropske obrambe, miru na evropski celini in dolgoročni varnosti Ukrajine. Costa se bo skupaj s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in več evropskimi voditelji v ponedeljek mudil na obisku v Kijevu, kjer bodo obeležili tretjo obletnico začetka ruske invazije na Ukrajino.

NEW YORK - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v luči bližajoče se tretje obletnice začetka ruske invazije na Ukrajino pozval k mirovnemu dogovoru, ki bo spoštoval ozemeljsko celovitost države. Dejal je še, da vojna v Ukrajini predstavlja resno grožnjo za mir in varnost v Evropi, pa tudi za temeljna načela Združenih narodov.

LONDON - London bo v ponedeljek po besedah britanskega zunanjega ministra Davida Lammyja objavil nov sveženj sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Združeno kraljstvo je doslej že uvedlo sankcije zoper približno 1900 oseb in organizacij, povezanih z ruskimi oblastmi. Nanašajo se na ruski finančni, letalski, vojaški in energetski sektor, vključno z zamrznitvijo sredstev, prepovedjo potovanj in trgovskimi omejitvami.

BEJRUT - Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem je v nagovoru ob današnji pogrebni slovesnosti za lani ubitega voditelja gibanja Hasana Nasralo povedal, da bodo nadaljevali upor proti Izraelu. "Odpor proti zatiranju" je napovedal tudi iranski voditelj Ali Hamenej, izraelska vojska pa je medtem nadaljevala zračne napade na jugu Libanona.

JERUZALEM - Izraelska vojska širi operacije na zasedenem Zahodnem bregu, kar vključuje napotitev tankovske divizije v mesto Dženin. To je prvič, da so izraelski tanki aktivni na tem palestinskem ozemlju po koncu druge palestinske vstaje proti izraelski okupaciji (intifade) leta 2005. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je ob tem povedal, da je vojska izpraznila tri begunska taborišča na severu Zahodnega brega.

DAMASK - V Siriji bo v ponedeljek in torek stekel nacionalni dialog, v katerem naj bi bile zastopane raznolike skupine sirskega prebivalstva, v okviru dialoga pa želijo pripraviti priporočila za prenovo upravljanja države. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem zagrozil, da Izrael ne bo dovolil nikakršne prisotnosti vojske na jugu Sirije.

WASHINGTON - Milijarder Elon Musk, ki v ZDA vodi novoustanovljeni urad za vladno učinkovitost (Doge), je v soboto sporočil, da bodo morali vsi državni uslužbenci do ponedeljka oddati poročilo o svojem delu v preteklem tednu, sicer jim grozi odpoved. Sindikati so kritizirali Muska in njegov poziv označili za nespoštljivo potezo. Več zveznim uslužbencem so svetovali, naj ne odgovarjajo in počakajo na nadaljnja navodila.

WASHINGTON - Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je vršilca dolžnosti direktorja zvezne službe za priseljevanje in carine (ICE) Caleba Vitella v petek premestila na drugo delovno mesto, ker deportacije nezakonitih priseljencev ne potekajo tako hitro, kot si želi Trump. Služba ICE je v središču prizadevanj za izvedbo največje akcije deportacij nezakonitih priseljencev v zgodovini ZDA, ki jo je obljubil Trump.

MADRID/ALICANTE - Španska policija je sporočila, da je razbila mrežo trgovcev z ljudmi. Osumljenci naj bi v zadnjem letu več kot 1000 žensk, večinoma iz Kolumbije in Venezuele, z lažnimi obljubami o zaposlitvi pripeljali v Španijo, kjer so jih nato izkoriščali kot spolne delavke. Policija je v izjavi dodala, da so v obsežni operaciji rešili 48 žensk, ob tem pa izvedli skoraj 50 aretacij.