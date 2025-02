Pregled - šport, 23. 2. (nedelja)

DUBAJ - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je na najboljši možni način začel sezono 2025. Na dirki po Združenih arabskih emiratih je po samostojni vožnji v zadnjih osmih kilometrih ciljnega vzpona na Džebel Hafit dobil zadnjo etapo in s tem potrdil skupno slavje, tretje po ZAE po letih 2021 in 2022.

CRANS MONTANA - Marco Odermatt je z zmago na nedeljskem superveleslalomu za svetovni pokal dodal piko na i odličnemu koncu tedna za domače smučarje v Crans Montani. Po vsešvicarskem zmagovalnem odru na sobotnem smuku sta tudi tokrat večino odra zasedla domačina na prvih dveh mestih. Slovenec Miha Hrobat je z osmim mestom znova posegel med najboljših 10.

SESTRIERE - Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin se je zapisala v zgodovino alpskega smučanja. Potem ko je že zdavnaj presegla rekorde po številu zmag, je v Sestrieru ujela še jubilejno stotico v svetovnem pokalu in tako potrdila status najboljše v alpskem smučanju vseh časov v ženski in moški konkurenci.

LINZ - Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc nadaljuje niz zmag na tekmah svetovnega pokala. V avstrijskem Hinzenbachu je slavila še drugič ta konec tedna in zabeležila šesto zaporedno zmago. Za 2,5 točke je ugnala Nemko Selino Freitag, vse ostale so zaostale več kot 17 točk. Do točk svetovnega pokala so prišle še štiri slovenske skakalke.

MONTREUX - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je dosegel nov vrhunski rezultat na njegovem najljubšem evropskem turnirju top 16. V Montreauxu v Švici je izgubil šele v finalu proti Francozu Alexisu Lebrunu z 1:3. Jorgić, sicer četrti nosilec turnirja, je bil v Montreauxu branilec naslova. Turnir je dobil trikrat zapovrstjo, leta 2020 pa ga je v finalu premagal Nemec Timo Boll.

FARO - Danec Jonas Vingegaard je skupni zmagovalec kolesarske dirke po Algarveju. V zadnji vožnji na čas je bil najboljši in v skupnem seštevku s šestega skočil na prvo mesto. Slovenski as Primož Roglič ni ujel najboljšega dne, v etapi je bil 12., skupno pa osmi.

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v prvi tekmi kvalifikacij za končnico lige ICEHL na domačem ledu izgubili s Pustertalom po podaljšku z 1:2. Ekipi igrata na dve zmagi, druga tekma bo v torek na Južnem Tirolskem, morebitna tretja pa v petek spet v Ljubljani.

LENZERHEIDE - Švedinja Elvira Öberg je svetovna prvakinja na biatlonski tekmi s skupinskim startom na 12,5 km na prvenstvu v švicarskem Lenzerheideju. Srebro je pripadlo Francozinji Oceane Michelon, bron pa Norvežanki Maren Kirkeeide. Najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič na 16. mestu, a ji je po treh strelskih nastopih kazalo še precej bolje.

CELJE - Nogometaši Celja so v 22. krogu Prve lige Telemach premagali Kalcer Radomlje z 9:1. Druga nedeljska tekma med Domžalami in Olimpijo je bila prestavljena zaradi bolezni v ljubljanski zasedbi.

LOS ANGELES - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL doma s 5:3 premagali Utah Hockey Club in petič zaporedoma na domačem ledu ostali neporaženi. Kapetan gostiteljev Anže Kopitar je dosegel točko, ko je podal Kevinu Fiali ob koncu osme minute druge tretjine za izenačenje na 2:2.

DENVER - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je prikazal najboljšo predstavo, odkar je v severnoameriški ligi NBA postal član Los Angeles Lakers. Z 32 točkami, 10 skoki in sedmimi asistencami je popeljal jezernike k prepričljivi zmagi s 123:100 na gostovanju v Denverju pri Nuggets.