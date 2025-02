Pregled - šport, 22. 2. (sobota)

LINZ - Slovenska skakalka Nika Prevc (248,4 točke) je prepričljiva zmagovalka prve od dveh tekem svetovnega pokala ta konec tedna v avstrijskem Hinzenbachu. Drugo mesto je zasedla Nemka Selina Freitag (240,5), tretje pa domačinka Jacqueline Seifriedsberger (231,1). Še tri Slovenke so osvojile točke. Tina Erzar (170,9) je bila 25., Katra Komar (160) 27. in Taja Sitar (147,4) 29.

CRANS MONTANA - Švicarski smučar Franjo Von Allmen je zmagovalec šestega smuka v sezoni svetovnega pokala. V domači Crans Montani je svetovni prvak ob Marcu Odermattu in Alexisu Monneyju poskrbel za trojno švicarsko slavje. Najboljši slovenski smukač Miha Hrobat je zasedel deveto mesto, prve točke v karieri pa je osvojil Nejc Naraločnik na 21. mestu.

SESTRIERE - Italijanka Federica Brignone je zmagovalka veleslalomske tekme svetovnega pokala alpskih smučark v Sestrieru. Drugo mesto je osvojila Švicarka Lara Gut Behrami, tretja je bila vodilna po prvi vožnji, Novozelandka Alice Robinson. Najboljša Slovenka je bila Neja Dvornik na 20. mestu.

LENZERHEIDE - Francoske biatlonke v postavi Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Justine Braisaz-Bouchet in Julia Simon so ubranile naslov svetovnih prvakinj v štafeti v švicarskem Lenzerheideju. Slovenke so bile večji del preizkušnje v boju za prvo štafetno kolajno na SP, na koncu pa so zasedle osmo mesto.

LENZERHEIDE - Norveški biatlonci Tarjei Boe, Endre Stroemsheim, Sturla Holm Laegreid in Johannes Thingnes Boe so na svetovnem prvenstvu v švicarskem Lenzerheideju osvojili zlato kolajno v štafetnem teku na 4 x 7,5 km (1:18:18,1/0+4). Srebrni so bili Francozi (+41,9/0+7), bronasti pa Nemci (+1:35,9/0+10). Slovenski biatlonci so štafetno preizkušnjo končali na 13. mestu (+5:09,3/1+7).

COTTBUS - Slovenski telovadki Teja Belak in Tjaša Kysselef sta zelo uspešno začeli novo sezono svetovnega pokala. Slovenki sta na uvodni tekmi sezone v Cottbusu premagali vso konkurenco ter osvojili prvo in drugo mesto v preskoku. Belak je zmagala z oceno 13,299 točke, Kysselef je bila druga s 13,266. Tretje mesto je osvojila Uzbekistanka Oksana Čusovitina z oceno 13,249.

MONTREUX - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je napredoval v polfinale evropskega turnirja top 16 v švicarskem Montreauxu. V četrtfinalu je bil Hrastničan boljši od Danca Jonathana Grotha s 3:1 (8, 4, -9, 5).

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so na zadnji tekmi skupinskega dela lige prvakinj v Ljubljani premagale hrvaško Podravko Vegeto s 30:29 (11:12). V dodatnih tekmah za uvrstitev v četrtfinale jih čakajo tekmice iz nemškega Ludwigsburga. Prva tekma bo 22. ali 23. marca v Nemčiji, povratna pa 29. ali 30. marca v Sloveniji.

ORMOŽ - Rokometaši Jeruzalema iz Ormoža so na povratni domači tekmi osmine finala evropskega pokala izgubili proti islandskemu Haukarju s 26:31 (12:12) in izpadli iz nadaljnjega tekmovanja. Pred tednom dni so v gosteh klonili s 23:31.

LJUBLJANA - Nogometaši Maribora so 22. krogu Prve lige Telemach premagali Muro z 2:0, Bravo Big Bang pa Koper z 2:1. V nedeljo bodo vodilni nogometaši ljubljanske Olimpije gostovali v Domžalah, Celjani pa bodo gostili Kalcer Radomlje.

ABU DABI - Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step) je dobil še drugo zaporedno etapo na dirki svetovne serije po Združenih arabskih emiratih. Šesta etapa v Abu Dabiju (165 km) je pričakovano postregla s sprinterskim zaključkom, zato v skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Prvi je ostal slovenski as Tadej Pogačar, ki tokrat ni bežal.

FARO - Četrta, 175,2 kilometra dolga etapa kolesarske dirke po Algarveju od Albufeire do Fara je bila sicer razgibana, a z večjimi pretresi ni postregla. Odločil jo je skupinski skupinski sprint, v katerem je bil najboljši Belgijec Milan Fretin, najboljši med Slovenci, ki so v cilj prišli v času zmagovalca, je bil Primož Roglič na 25. mestu, v skupni razvrstitvi je z zaostankom 23 sekund sedmi.

DOHA - Ruski teniški igralec Andrej Rubljov je zmagovalec turnirja ATP v Dohi z nagradnim skladom 2,9 milijona evrov. Petopostavljeni Rus je v finalu s 7:5, 5:7 in 6:1 odpravil osmega nosilca, Britanca Jacka Draperja.

DUBAJ - Rusinja Mira Andrejeva je zmagovalka turnirja WTA v Dubaju z nagradnim skladom 3,5 milijona evrov. Šele 17-letna Andrejeva je v finalu premagala Danko Claro Tauson s 7:6 in 6:1 ter postala najmlajša zmagovalka turnirjev WTA 1000, ki so bili ustanovljeni leta 2009 in ki so za grand slami najprestižnejši turnirji na svetu.