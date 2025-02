Pregled - svet, 22. 2. (sobota)

GAZA/TEL AVIV - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v okviru izmenjave ujetnikov z Izraelom iz ujetništva izpustilo šest izraelskih talcev. Izrael naj bi v zameno pa iz svojih zaporov izpustil okrog 600 Palestincev, a je zakasnil njihovo osvoboditev. Izraelske oblasti in družina izraelske talke Širi Bibas so medtem potrdile, da novo truplo, ki ga je Hamas v petek izročil Izraelu, pripada njej.

RIM - Vatikan je zdravstveno stanje papeža Frančiška po dopolnjenem tednu v bolnišnici, kjer se zdravi zaradi pljučnice, označil kot kritično. Kot so pojasnili, je buden in sedi v naslanjaču, a je zaradi astmatične dihalne stiske potreboval terapijo s kisikom, obenem pa zaradi slabokrvnosti tudi transfuzijo krvi.

BERLIN - Stranke v Nemčiji so v nagovarjanju volivcev izkoristile še zadnji dan pred volitvami. Kancler iz vrst socialdemokratov (SPD) Olaf Scholz je izrazil prepričanje, da se bo veliko ljudi odločilo šele na volišču. Kanclerki kandidat konservativne unije CDU/CSU Friedrich Merz je obljubil, da bo v primeru izvolitve močan glas v EU. Notranje ministrstvo je pred tem v petek opozorilo na rusko dezinformacijsko kampanjo pred volitvami v Nemčiji.

BERLIN - Osumljenec za petkov napad z nožem pri spomeniku holokavstu v Berlinu je 19-letni sirski begunec, žrtev pa 30-letni španski turist, so sporočile nemške oblasti. V ozadju napada je po ugotovitvah tožilstva antisemitski motiv.

DUNAJ - Avstrijska ljudska stranka (ÖVP), socialdemokrati (SPÖ) in liberalni Neos bodo vnovič poskusili oblikovati vlado. O tem so predsednika države Alexandra Van der Bellna obvestili predsedniki trojice strank, katere prvi poskus sestave koalicije je v začetku leta propadel.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek sporočil, da je odpustil načelnika štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA generala CQ Browna. Zamenjal ga upokojeni general zračnih sil Dan Caine. Obrambnemu ministru Peteu Hegsethu je Trump naročil, naj poišče še pet novih kandidatov za druge najvišje položaje v vojski.

MULHOUSE - V napadu z nožem na vzhodu Francije je bil ubit en človek, več ljudi je bilo ranjenih, od tega dva policista huje. Napad se je zgodil ob robu demonstracij na trgu mesta. Oblasti so 37-letnega storilca, ki so ga že prijeli, spremljale zaradi grožnje terorizma. Preiskavo je prevzelo za pregon terorističnih dejanj pristojno tožilstvo.

NEW YORK - Po skoraj mesecu dni pogajanja EU in Ukrajine s preostalimi članicami o potrditvi resolucije Generalne skupščine ZN ob tretji obletnici vojne v Ukrajini, so ZDA v petek predstavile lasten osnutek resolucije. Ta med drugim ne omenja ozemlja, ki ga je zasedla Rusija. O obeh predlogih naj bi glasovali v ponedeljek.

NEW YORK - Porota zvezne države New York je v petek 27-letnega Hadija Matarja, ki je avgusta 2022 z nožem napadel slavnega pisatelja Salmana Rushdieja, spoznala za krivega poskusa umora. Kazen mu izrečena 23. aprila, grozi mu do 25 let zapora, nakar ga čaka še sodni proces na zveznem sodišču zaradi obtožbe terorizma.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v petek izjavil, da francoski predsednik Emmanuel Macron in britanski premier Keir Starmer, s katerima se bo ločeno srečal prihodnji teden, nista naredila nič za končanje vojne v Ukrajini.

WASHINGTON - Tiskovna agencija AP je v petek na zveznem sodišču vložila tožbo proti trem uradnikom vlade predsednika Donalda Trumpa. V zvezi z onemogočanjem dostopa do predsednika, ker agencija ni spremenila imena Mehiški zaliv v Ameriški zaliv, jim očitajo kršenje ustave.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je v letnem nagovoru narodu v bojevitem slogu obljubil zmago nad "liberalnimi omrežji" in namignil, da bi lahko letos prepovedal parado ponosa. Izrazil je tudi nasprotovanje članstvu Ukrajine v EU, češ da ni v interesu Madžarske.

BERLIN - Zlatega medveda za najboljši film je na letošnjem 75. mednarodnem filmskem festivalu Berlinale prejel norveški film Droemmer z angleškim naslovom Dreams (Sex Love). Pod režijo filma se podpisuje Dag Johan Haugerud, producenta sta Yngve Sether in Hege Hauff Hvattum.

NEW YORK - Ameriški zvezni sodnik kljub vlogi zveznega pravosodnega ministrstva v petek ni odstopil od obtožnice proti newyorškemu demokratskemu županu Ericu Adamsu. Napovedal je, da bo odločitev sprejel po predstavitvi nasprotnih argumentov - v prid obstanka obtožnice -, za kar je pooblastil posebnega zagovornika sodišča.

WASHINGTON - Želim si, da bi bil Elon Musk še bolj agresiven pri nižanju zveznih stroškov, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je ocenil, da tehnološki mogotec sicer svoje delo opravlja odlično.

NEW YORK - Varnostni svet Združenih narodov je v petek soglasno potrdil resolucijo, ki med drugim zahteva, da Ruanda preneha podpirati uporniško skupino M23 v Demokratični republiki Kongo. Resolucija obsoja ofenzivo in dejanja M23 na vzhodu DR Kongo in zahteva naj se ruandske sile nemudoma umaknejo iz sosednje države.

WASHINGTON - Kongresni policisti so v petek aretirali nekdanjega vodjo skrajno desne skupine Ponosni fantje Enriqueja Tarria zaradi fizičnega napada na žensko pred kongresom, kjer je sodeloval na novinarski konferenci. Tarria so zaradi sodelovanja pri napadu na kongres januarja 2021 obsodili na 22 let zapora, januarja pa ga je skupaj z okrog 1500 drugimi Trump pomilostil.