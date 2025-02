Varnostni svet ZN od Ruande zahteva prekinitev podpore upornikom v DR Kongu

New York, 22. februarja - Varnostni svet Združenih narodov je v petek soglasno potrdil resolucijo, ki med drugim zahteva, da Ruanda preneha podpirati uporniško skupino M23 v Demokratični republiki Kongo. Resolucija obsoja ofenzivo in dejanja M23 na vzhodu DR Kongo in zahteva naj se ruandske sile nemudoma umaknejo iz sosednje države.