Svet ZN za človekove pravice za preiskavo zlorab v DR Kongu

Ženeva, 7. februarja - Svet ZN za človekove pravice je danes sklenil, da začne preiskavo domnevnih kršitev in zlorab na vzhodu Demokratične republike Kongo, kjer se odvijajo spopadi med milico M23 in vladnimi silami. V resoluciji so borce M23 pozval k umiku z zasedenih območij. Hkrati je bilo slišati svarila pred nevarnostjo širjenja nasilja v regiji.