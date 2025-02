Pregled - svet, 21. 2. (petek)

TEL AVIV/GAZA - Izraelska vojska je sporočila, da enega od štirih trupel, ki jih je v četrtek izročilo islamistično gibanje Hamas, niso uspeli identificirati kot Širi Bibas, ki naj bi bila izročena. Hamas je zatrdil, da je šlo za pomoto. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je Hamas obtožil kršitve dogovora o prekinitvi ognja, skupaj z vojsko pa še, da so njena sinova, katerih trupla so prav tako vrnili, ubili.

JERUZALEM - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vojski odredil obsežne operacije na zasedenem Zahodnem bregu. Za to se je odločil po četrtkovih eksplozijah na treh praznih avtobusih v kraju Bat Jam, ki niso zahtevale žrtev. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je odgovornost zanje pripisal terorističnim skupinam in vojski odredil okrepitev operacij v begunskih taboriščih na Zahodnem bregu.

KIJEV/WASHINGTON - Ameriški posebni odposlanec za Ukrajino Keith Kellogg je pogovore v Kijevu, kjer se je v četrtek srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, označil za pozitivne, Zelenskega pa za pogumnega voditelja. Svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz pa je izrazil prepričanje, da bo Zelenski kmalu podpisal dogovor z Washingtonom o dostopu do redkih zemelj v zameno za pomoč ZDA.

MOSKVA/KIJEV - Ukrajinske oblasti v regiji Doneck in več drugih regijah so poročale, da je bilo v 24 urah v ruskih napadih ubitih 12 civilistov. Ruska vojska je medtem po lastnih navedbah zavzela še dve vasi v ukrajinski vzhodni regiji Doneck nedaleč od regije Dnipropetrovsk, kamor ruske sile še niso prodrle.

JOHANNESBURG - Rešitev za konflikt v Ukrajini je mogoče najti le, če se odpravijo vzroki za krizo, je v četrtek na srečanju zunanjih ministrov držav skupine G20 v Johannesburgu povedal ruski zunanji minister Sergej Lavrov in se zavzel za uveljavljanje verskih in jezikovnih pravic v Ukrajini. Znova je odgovornost za rusko invazijo pripisal Evropi in Ukrajini.

VATIKAN - Dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re je zavrnil ugibanja, da bi papež Frančišek lahko odstopil. Njegovi zdravniki so medtem sporočili, da Frančišek, ki se že teden dni zdravi v bolnišnici zaradi pljučnice, še vedno ni izven nevarnosti, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Papež bo verjetno ostal v bolnišnici vsaj ves prihodnji teden.

BERLIN - V napadu pri spomeniku holokavstu je bil v domnevnem napadu z nožem huje ranjen moški, je sporočila policija. Moškega je po navedbah policije okrog 18. ure napadel neznanec, ki je na begu. Pred tem je policija sporočila, da je aretirala 18-letnega Rusa zaradi suma, da je načrtoval napad na izraelsko veleposlaništvo v Berlinu. Varnostni organi domnevajo, da gre za islamistični motiv.

HELSINKI/STOCKHOLM - Evropska komisija je predstavila akcijski načrt za okrepitev varnosti podvodnih kablov. Napovedani ukrepi so namenjeni preprečevanju, zaznavanju, odzivanju in odvračanju incidentov na podvodnih kablih, pa tudi njihovemu popravilu. Pripadniki švedske obalne straže in policije so medtem sporočili, da preiskujejo poškodbo kabla C-Lion1 pod Baltskim morjem, ki povezuje Finsko in Nemčijo, in bi lahko bila posledica sabotaže.

BERLIN - Javni promet v več mestih po Nemčiji je obstal, saj zaposleni s stavko zahtevajo višje plače in boljše pogoje dela. Po podatkih sindikata Verdi je stavkalo okoli 53.000 zaposlenih v 69 podjetjih. Sindikat Verdi je k stavki pozval po propadlem drugem krogu pogajanj o višjih plačah za občinske in državne javne uslužbence.

WASHINGTON - Milijarder Elon Musk se je v četrtek na Konferenci za konservativno politično akcijo (CPAC) na odru sprehajal z motorno žago, ki mu jo je izročil argentinski predsednik Javier Milei. Označil jo je za motorno žago za birokracijo. Nekdanji svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Steve Bannon je medtem svoj govor zaključil s kretnjo, ki spominja na nacistični pozdrav. Vodja francoske skrajne desnice Jordan Bardella je zaradi tega odpovedal svoj govor na konferenci.

BUDIMPEŠTA - Madžarska bi lahko kljub pritiskom Bruslja nasprotovala podaljšanju sankcij EU proti Rusiji, ker ne želi ogrožati mirovnega procesa in pogovorov med Moskvo in Washingtonom, je v četrtek dejal zunanji minister Peter Szijjarto. Sporočil je tudi, da Madžarska nasprotuje novemu svežnju vojaške pomoči EU za Ukrajino.

WASHINGTON/BRUSELJ - Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek v govoru pred združenjem republikanskih guvernerjev v Washingtonu kritiziral ameriško tiskovno agencijo Associated Press in jo označil za radikalno levo organizacijo. Agencija se je znašla v Trumpovi nemilosti, ker ne želi upoštevati njegovega izvršnega ukaza o preimenovanju Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv.

WASHINGTON - Ameriški senat je v četrtek z 51 glasovi proti 49 potrdil Kasha Patela na položaj direktorja zvezne policije FBI. Proti potrditvi so glasovali vsi demokrati, z njimi pa tudi republikanca Lisa Murkowski z Aljaske in Susan Collins iz Maina.