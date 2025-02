Pregled - šport, 21. 2. (petek)

DUBAJ - Slovenski as Tadej Pogačar je obdržal mesto vodilnega tudi po peti etapi kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih. Svojo premoč je pokazal s tem, da je več kot sto kilometrov ravninske 160 km dolge etape preživel v begu. Etape sicer na koncu ni dobil, je pa pobral bonuse na vmesnih sprintih. Na drugem mestu v skupnem seštevku je Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), ki zaostaja 21 sekund. Belgijski sprinter Tim Merlier je na koncu pobral slavo z etapno zmago, Pogačar je zasedel 36. mesto.

FARO - Belgijec Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke po Algarveju. Na trasi med Vilo Realom Santo Antoniom in Taviro (183,5 km) je pričakovano prišlo do sprinterskega zaključka,. V skupnem seštevku še naprej vodi dvojec UAE Team Emirates-XRG, Švicar Jan Christen in Portugalec Joao Almeida. Glavna favorita za končno slavje, Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) in Roglič, sta po nekaj padcih in zaostankih malce pridobila. Z zaostankom 20 oziroma 23 sekund zasedata peto in sedmo mesto.

NYON - Slovenski nogometni prvak Celje bo v osmini finala konferenčne lige igral s švicarskim Luganom, je določil današnji žreb na sedežu krovne zveze v Nyonu. Celjani so si nadaljevanje evropske sezone zagotovili z uspešnim nastopom v "play offu" proti ciprskemu Apoelu.

RIGA - Košarkarji Slovenije so v 5. krogu kvalifikacija za EP (skupina A) premagali Ukrajino s 84:71 (24:22, 45:36, 66:55). Za zasedbo pod vodstvom selektorja Aleksandra Sekulića, ki si je že novembra zagotovila mesto na letošnjem eurobasketu, je to četrta zmaga v petih tekmah v teh kvalifikacijah. Sklenila jih bo v ponedeljek, ko se bo prav tako v Rigi srečala še z Izraelom. Iz skupine A bosta na EP poleg Slovenija napredovala še Izrael in Portugalska, medtem ko Ukrajina ostaja na zadnjem mestu brez zmage.

HERAKLION - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na uvodni tekmi lige narodov (skupina B2) v Heraklionu premagala Grčijo z 2:1 (1:1). Zadetka sta dosegli Maja Sternad (33.) in Zala Kramžar (67.). Naslednja tekma izbranke selektorja Saše Kolmana čaka proti Irski v Kopru v torek.

LOS ANGELES - Ekipa Los Angeles Lakers je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v Portlandu s 110:102 premagala Trail Blazers, slovenski zvezdnik Luka Dončić za Lakers ni igral. LeBron James je bil s 40 točkami, osmimi skoki in štirimi podajami prvi mož tekme. Deveto zaporedno zmago pa je dosegla ekipa Denver Nuggets, ki je brez poškodovanega slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja doma s 129:115 premagala Charlotte Hornets. Srbski zvezdnik Nikola Jokić je dosegel 29 točk, 17 skokov in devet podaj.

NYON - Atletico Madrid s slovenskim vratarjem Janom Oblakom bo v osmini finala nogometne lige prvakov v španskem derbiju igral proti mestnemu tekmecu Realu, Bayern München pa se bo v nemškem obračunu pomeril z aktualnim državnim prvakom Bayerjem iz Leverkusna, je določil žreb na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu. Liverpool, ki je zmagal v ligaškem delu med 36 ekipami, se bo meril s Paris Saint-Germainom, Barcelona z Benfico, Lille z Borussio Dortmund, Inter iz Milana s Feyenoordom, Brugge z Aston Villo, PSV Eindhoven pa je dobil za tekmeca dvakratnega prvaka lige Juventus.

SESTRIERE - Federica Brignone je zmagovalka prvega od dveh veleslalomov za svetovni pokal alpskih smučark v Sestrieru v Italiji. Domača zvezdnica je z najboljšo vožnjo finala slavila pred vodilno po prvi vožnji Novozelandko Alice Robinson. Točke sta osvojili obe slovenski finalistki, Ana Bucik Jogan kot 16. in Neja Dvornik s 26. mestom.

DUNAJ - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 48., zadnjega kroga rednega dela lige ICEHL v gosteh premagali Vienno Capitals s 6:1 (2:0, 1:1, 3:0). Za četrtfinale se bodo merili s Pustertalom.

MONTREUX - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je uspešno začel turnir evropski Top 16 v švicarskem Montreuxu. V osmini finala je premagal zanj vedno neugodnega Romuna Ovidia Ionesca, po ogorčenem boju je zmagal s 3:2 (-18, 7, -6, 8, 6). Hrastničan je že zaostajal z 1:2, a se je vendarle izvlekel in prišel do preobrata.

VELENJE - Rokometaši Gorenja Velenja so v 20. krogu lige NLB premagali Sviš Cugelj okna Ivančno Gorico z 28:24 (16:10) in v letu 2025 ostajajo neporaženi. Šest golov je za zmagovalce dosegel Enej Slatinek Jovičić.

LENDAVA - V 26. krogu nogometne lige sta se Nafta 1903 in ajdovsko Primorje v Lendavi razšla brez zmagovalca 2:2.

LENZERHEIDE - Mednarodna biatlonska zveza (IBU) je ob robu SP v Lenzerheideju objavila koledar svetovnega pokala za obdobje 2026-2030. Eno tradicionalnih prizorišč ostaja tudi Pokljuka. Ta bo v štirih letih gostila tri tekme, decembra 2027, 2028 in 2029.

COTTBUS - V finalu uvodne tekme gimnastičnega svetovnega pokala v Cottbusu se bo konec tedna predstavila trojica Slovencev. Teja Belak, Tjaša Kysselef v soboto in Beno Kunst v nedeljo bodo nastopili v preskoku.