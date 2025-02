Parlamentarne stranke ob obletnici vojne o podpori Ukrajini

Ljubljana, 22. februarja - Politične stranke ob tretji obletnici vojne v Ukrajini izpostavljajo pomen nadaljnje podpore Kijevu in iskanju poti do miru. Gibanje Svoboda in SD sta se zavzela za enotnost v Evropi, Levica pa za samostojno evropsko obrambno politiko. Predsednik SDS meni, da je bila pomoč Ukrajini prepočasna, predsednik NSi pa da podpora ZDA postaja vprašljiva.