Pregled - šport, 20. 2. (četrtek)

NIKOZIJA - Nogometaši Celja so na povratni tekmi "play-offa" konferenčne lige v gosteh premagali Apoel iz Nikozije z 2:0 in se uvrstili med 16. najboljših. Na prvi tekmi so se s Ciprčani razšli z 2:2. Celje, pri katerem sta nocoj zadela Armandas Kučys in Tamar Svetlin, bo tekmeca za osmino finala dobilo na petkovem žrebu ob 14. uri, možna tekmeca pa sta Djurgarden Nina Žuglja ali Lugano.

LJUBLJANA - Nogometaši ljubljanske Olimpije so na povratni tekmi play-offa za osmino finala konferenčne lige v Stožicah igrali 0:0 z Borcem iz Banjaluke. S tem so izbranci Victorja Sancheza končali evropsko pot, saj so prvo tekmo izgubili z 0:1.

LENZERHEIDE - Jakov Fak in Lena Repinc sta na svetovnem prvenstvu v biatlonu v Švici zasedla šesto mesto med mešanimi pari. Zmagala sta Francoza Julia Simon in Quentin Fillon Maillet pred Norvežanoma Ragnhild Femsteinevik in Johannesom Thingnesom Boejem ter Nemcema Franzisko Preuss in Justusom Strelowom. Za slovenska tekmovalca velja izpostaviti, da sta bila vse do konca v boju za kolajno z dominantnimi nacijami zadnjih let Nemčijo, Francijo, Švedsko in Norveško. Repinc je prvo predajo končala na četrtem mestu, Fak, ki je imel tri popravke, na petem.

KRANJSKA GORA - Kranjski Gori so prižgali zeleno luč za domači vrhunec smučarske tekmovalne sezone. Po svetovnem prvenstvu alpske smučarje čakajo odločilne tekme, ki so pomembne tudi za končno razvrstitev v veleslalomskem in slalomskem seštevku svetovnega pokala. V Podkorenu je vse pripravljeno na Pokal Vitranc.Po današnji uradni snežni kontroli Mednarodne smučarske zveze so potrdili izvedbo moških tekem svetovnega pokala na poligonu Podkoren. Tekmi v veleslalomu in slalomu bosta po urniku 1. in 2. marca.

PORTIMAO - Druga etapa kolesarske dirke po Algarveju, prva od dveh zahtevnejših, se je končala z zmagoslavjem moštvenih kolegov Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates, ki so zabeležili dvojno zmago. V zadnjem delu dirke, po dveh zahtevnih vzponih, sta imela največ moči Švicar Jan Christen in Portugalec Joao Almeida, ki sta skupaj prišla v cilj. Solidno se je držal tudi Primož Roglič, ki pa na koncu vendarle ni odbil vseh napadov. Na koncu je zasedel deveto mesto, njegov zaostanek je znašal 13 sekund, dve je zaostal tudi za Dancem Jonasom Vingegaardom.

ABU DABI - Italijanski kolesar Jonathan Milan je v sprintu glavnine dobil četrto, 181 km dolgo ravninsko etapo na dirki po Združenih arabskih emiratih. Za njim sta končala Belgijca Tim Merlier in Jasper Philipsen. Slovenski as Tadej Pogačar je cilj prečkal v času zmagovalca in obdržal majico vodilnega na dirki.

COTTBUS - Telovadka Teja Belak je odlično vstopila v novo sezono svetovnega pokala. Na tradicionalnem turnirju prvakov v nemškem Cottbusu je z oceno 13,583 dosegla najboljšo oceno v kvalifikacijah preskoka. Na drugem mestu je z oceno 13,116 končala Uzbekistanka Oksana Čusovitina. V finale se je s sedmo oceno 12,433 uvrstila tudi Tjaša Kysselef.

LJUBLJANA - Slovenska moška teniška reprezentanca bo septembra v svetovni skupini II Davisovega pokala igrala z reprezentanco Urugvaja. Dvoboj bo 12. in 13. ali 13. in 14. septembra v Sloveniji, so sporočili s teniške zveze Slovenije. Slovenija bo tako tudi drugi letošnji dvoboj v največjem in najprestižnejšem ekipnem teniškem tekmovanju na svetu v vlogi gostiteljice. Na začetku meseca je Slovenija s 4:0 premagala Indonezijo in napredovala v višji rang tekmovanja.

DOHA - Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je na turnirju ATP 500 v Dohi z nagradnim skladom skoraj 2,9 milijona izpadel v četrtfinalu, potem ko ga je s 6:3, 3:6 in 6.4 izločil Čeh Jiri Lehečka.

LOS ANGELES - Slovenski košarkar Luka Dončić je s svojo novo ekipo v ligi NBA Los Angeles Lakers odigral prvo tekmo po premoru za tekmo zvezd, vendar ostal brez uspeha. Jezerniki so na tekmi, ki je bila sprva preložena zaradi požarov, s 97:100 klonili proti Charlotte Hornets. Dončić je bil blizu trojnega dvojčka, a je ob slabem metu izgubil tudi šest žog.