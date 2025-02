Pregled - svet, 20. 2. (četrtek)

GAZA/TEL AVIV/ŽENEVA - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je Mednarodnemu odboru rdečega križa (ICRC) predalo posmrtne ostanke štirih umrlih izraelskih talcev, med njimi dveh majhnih otrok in njune matere. Pripadniki Hamasa so na mestu predaje v Han Junisu postavili oder, na katerem so bile položene štiri črne krste, nad odrom pa je bil na ogromnem plakatu izraelski premier Benjamin Netanjahu upodobljen kot vampir. Do predstave, ki jo je Hamas uprizoril ob predaji, so bili kritični tako Izrael kot Združeni narodi. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je ostro obsodil način, ki ga je izbral Hamas. Parada krst je odvratna in krši mednarodno pravo, je dejal. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je pripadnike Hamasa označil za pošasti.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Donald Trump je v sredo v zapisu na svojem družbenem omrežju Truth Social označil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za neizvoljenega diktatorja, ki bo "kmalu ostal brez države, če se ne bo zganil". Trump je še zatrdil, da lahko samo on zagotovi konec vojne v Ukrajini.

MOSKVA - Rusija se absolutno strinja s stališči ameriške vlade pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa glede Ukrajine, je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da Rusija želi nadaljevati dialog z ZDA na vseh področjih, povezanih z vojno v Ukrajini.

BRUSELJ - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil legitimno izvoljen na svobodnih, poštenih in demokratičnih volitvah, so v odzivu na kritike ameriškega predsednika Donalda Trumpa na račun Zelenskega danes poudarili na Evropski komisiji. Dodali so, da Rusija pod vodstvom predsednika Vladimirja Putina v nasprotju z Ukrajino ni demokratična država. V bran Zelenskemu je stopilo tudi več evropskih voditeljev.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo po novih pogovorih voditeljev več evropskih držav in Kanade o Ukrajini izpostavil enotno stališče sodelujočih na srečanju. Kot je poudaril na družbenem omrežju X, želijo trajen in trden mir v Ukrajini. Napovedal je, da se bodo prizadevanja sodelujočih na srečanju za mir nadaljevala.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in posebni odposlanec ZDA za Rusijo in Ukrajino Keith Kellogg sta se sestala, po njunem srečanju pa nista dala izjav za javnost. Kellogg, ki je v Kijev prispel že v sredo, je sicer ob prihodu ocenil, da je obisk priložnost tudi za morebitna pogajanja. Zelenski pa je po srečanju pozval k močnim odnosom med Kijevom in Washingtonom.

HRADEC KRALOVE - V napadu z nožem je 16-letnik ubil dve ženski. Motiv napada, ki se je zgodil v trgovini, po navedbah policije še ni znan. Češki premier Petr Fiala je družinam žrtev izrazil sožalje in napad označil za "nerazumljivo, grozljivo dejanje".

MOSKVA - Ruska vojska je ponovno zavzela 64 odstotkov oziroma več kot 800 kvadratnih kilometrov ozemlja, ki ga je v regiji Kursk zasedla Ukrajina, je dejal prvi namestnik načelnika ruskega generalštaba Sergej Rudskoj. Ruska vojska sicer redko objavlja informacije o velikosti ozemlja, ki ga je Ukrajina od začetka ofenzive, ki jo je sprožila avgusta lani, zavzela v tej ruski regiji. Na podlagi teh izjav Ukrajina v ruski obmejni regiji še vedno nadzoruje več kot 400 kvadratnih kilometrov.

JOHANNESBURG - V času geopolitičnih napetosti, vojn ter naraščajoče nestrpnosti je predsednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa dvodnevno srečanje zunanjih ministrov držav skupine G20 odprl s pozivom k sodelovanju. Obžaloval je pomanjkanje soglasja med vodilnimi gospodarskimi silami glede odziva na globalno pomembna vprašanja. To prvo ministrsko srečanje pod predsedstvom Južne Afrike in na afriški celini poteka v senci odsotnosti zunanjega ministra ZDA.

RIM - Zdravstveno stanje papeža Frančiška, ki se zaradi pljučnice v obeh pljučnih krilih zdravi v rimski kliniki Gemelli, se je rahlo izboljšalo, so sporočili iz Vatikana. Kot so pojasnili, nima več vročine, krvni tlak pa je stabilen.

PARIZ - Francoski premier Francois Bayrou je v sredo preživel novo glasovanje o nezaupnici, ob tem pa se sooča z obtožbami o laganju glede zlorab v katoliški šoli na jugu Francije, ki jih trenutno preiskujejo francoski organi. Obtožbe se nanašajo na obdobje sredi 90. let, ko je bil Bayrou minister za izobraževanje, minuli teden pa naj bi dejal, da takrat za dogajanje ni vedel.

SEUL - V Južni Koreji se je začelo sojenje suspendiranemu predsedniku Yoon Suk-Yeolu zaradi obtožb vodenja vstaje in zlorabe položaja, ki so sledile njegovi razglasitvi vojnega stanja v državi decembra lani. Če bo spoznan za krivega, mu grozi daljša zaporna kazen.

FRANKFURT - Evropska centralna banka (ECB) je na račun zviševanja obrestnih mer lani vknjižila rekordnih 7,9 milijarde evrov izgube. Gre za drugo zaporedno leto, ki ga je ECB sklenila v rdečih številkah.

WASHINGTON - Dolgoletni vodja senatnih republikancev v ZDA Mitch McConnell iz Kentuckyja je napovedal, da se prihodnje leto ne bo potegoval za nov šestletni mandat. 83-letni McConnell je senatne republikance vodil 18 let, letos pa je položaj večine prevzel John Thune iz Južne Dakote.