Pregled - šport, 18. 2. (torek)

LJUBLJANA - V sredo so si osmino finala nogometne lige prvakov že zagotovili Feyenoord, Bayern, Benfica in Brugge. Feyenoord je v Milanu igral neodločeno 1:1, prvo tekmo pa dobili z 1:0. Bayern se je proti Celticu rešil v zadnji minuti sodnikovega dodatka, Škoti so po porazu 1:2 na prvi tekmi v Münchnu vodili do 94., ko je na 1:1 izenačil Alphonso Davies. Tesno je bilo tudi na dvoboju med Benfico in Monacom, druga tekma se je končala s 3:3, Francozi so v drugem delu dvakrat povedli, skupno so s 4:3 napredovali Portugalci. Najlažjo pot je imel Brugge, ki je na drugi tekmi zmagal s 3:1, skupno je Atalanto premagal s 5:2.

ABU DABI - Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je odlično opravil svojo nalogo v drugi etapi, kronometru kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih. Z zaostankom 18 sekund je na 12,2 kilometra dolgi, povsem ravninski progi zasedel tretje mesto. Prehitela sta ga le specialista za to kolesarsko disciplino, prvi favorit, 21-letni Britanec Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) in Švicar Stefan Bissegger. Od kolesarjev, ki bi lahko dirko dobili, je bil dvakratnemu zmagovalcu dirke in aktualnemu svetovnemu prvaku najbližje Avstralec Jay Vine. Z zaostankom 21 sekund je zasedel četrto mesto, a ker je njegov moštveni kolega, bo zagotovo imel v nadaljevanju dirke drugačne zadolžitve.

LENZERHEIDE - Francozinja Julia Simon je nova biatlonska svetovna prvakinja v individualni 15-kilometrski preizkušnji. Srebro je osvojila Švedinja Ella Halvarsson, ki se bo s premiernega SP v karieri v Skandinavijo vrnila s kolajno. Bron je osvojila druga Francozinja Lou Jeanmonnot. Zelo lepo predstavo je v slovenskem taboru pokazala Polona Klemenčič in z eno napako s puško zasedla 17. mesto. Lena Repinc je bila 32., Anamarija Lampič 71. in Živa Klemenčič 79.

DOHA - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je izpadel v uvodnem krogu teniškega turnirja ATP 500 v Dohi. Po uri in pol igre ga je s 7:6 in 6:2 premagal Italijan Matteo Berrettini. Že pred tem leto 2025 ni potekalo povsem po željah Srba, saj je turnir v Brisbanu končal v četrtfinalu, Australian Open v Melbournu pa v polfinalu.

ZÜRICH - Hokejisti švicarske ekipe Lions Zürich so zmagovalci letošnje izvedbe lige prvakov. V finalu so na domačem ledu z 2:1 premagali švedski Färjestad iz Karlstada. Za Švico je to druga zaporedna lovorika v tem tekmovanju, v prejšnji sezoni je slavila ekipa Ženeva Servette.