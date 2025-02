Pregled - svet, 18. 2. (torek)

RIJAD - Visoki predstavniki ZDA in Rusije so se sestali v Rijadu na pogovorih o obnovi odnosov med državama in vojni v Ukrajini. Dogovorili so se, da bodo njuni pogajalci stopili v stik in si prizadevali za končanje vojne. Državni sekretar ZDA Marco Rubio je menil, da je Moskva pripravljena sodelovati v resnem mirovnem procesu. Prepričan pa je tudi, da bo morala na neki točki za pogajalsko mizo sedeti tudi EU. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je ocenil, da Washington po pogovorih bolje razume stališča Moskve. Poudaril je, da Rusija v okviru morebitne prekinitve ognja nasprotuje namestitvi vojakov iz članic Nata v Ukrajino.

ANKARA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je v Ankari srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, je bil kritičen do pogovorov visokih predstavnikov ZDA in Rusije v Savdski Arabiji ter jih označil za pogovore o Ukrajini brez Ukrajine, kar je zanj nesprejemljivo. Erdogan pa je dejal, da bi bila Turčija idealna gostiteljica mirovnih pogajanj o Ukrajini.

BRUSELJ/VARŠAVA - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v pogovoru z ameriškim posebnim odposlancem za Rusijo in Ukrajino Keithom Kelloggom poudarila, da je EU pripravljena sodelovati z ZDA v prizadevanjih za trajen in pravičen mir v Ukrajini. Obenem mora vsaka rešitev konflikta spoštovati neodvisnost in ozemeljsko celovitost te države. Kellogg je obiskal tudi Varšavo in se srečal s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo, pri čemer je potrdil, da ZDA ne nameravajo zmanjšati vojaške prisotnosti v vzhodni Evropi.

GAZA/KAIRO - Palestinsko islamistično gibanje Hamas bo v soboto izpustilo šest izraelskih talcev, ki jih zadržujejo na območju Gaze. Pred tem bo Hamas v četrtek Izraelu predal trupla štirih umrlih talcev, je sporočil visoki predstavnik palestinskega gibanja. Predstavniki Izraela in Hamasa so dogovor o tem dosegli na pogajanjih v Kairu. V zameno naj bi tudi Izrael izpustil več palestinskih zapornikov, kot je bilo sprva dogovorjeno.

BEJRUT - Izraelske sile so se ob izteku roka v okviru dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in libanonsko šiitsko milico Hezbolah umaknile iz vasi na jugu Libanona, ohranile pa so enote na petih položajih. Libanon, ki je na izpraznjene položaje poslal svoje sile, je opozoril, da izraelska prisotnost pomeni okupacijo, kritični so tudi pri ZN. Bejrut je tudi v stiku z Washingtonom in Parizom, da bi prepričali Izrael k umiku z libanonskega ozemlja.

NEW YORK - Multilateralizem je lahko močan le toliko, kot so močne zaveze držav, je generalni sekretar ZN Antonio Guterres poudaril na odprtem zasedanju Varnostnega sveta, ki ga je kot osrednji dogodek svojega februarskega predsedovanja temu organu pripravila Kitajska. Združeni narodi so po besedah velike večine udeležencev razprave temelj sodelovanja držav z različnimi stališči in cilji, kar je definicija multilateralizma.

BRUSELJ - Evropa se ne more več v celoti zanašati na ZDA pri obrambi skupnih vrednot in interesov, so v skupni izjavi zapisali voditelji političnih skupin Evropske ljudske stranke (EPP), Socialistov in demokratov (S&D), liberalcev (Renew) in Zelenih v Evropskem parlamentu. Prepričani so, da mora Evropa okrepiti tako lastno obrambo kot podporo Ukrajini. Hkrati opozarjajo, da mirovna pogajanja ne smejo potekati brez Ukrajine in EU.

BRUSELJ - Finančni ministri držav članic EU so v Bruslju razpravljali tudi o tem, kako bi lahko naložbe v obrambo izvzeli iz evropskih proračunskih pravil. Po navedbah poljskega finančnega ministra Andrzeja Domanskega so na mizi različne možnosti, pri čemer naj bi bilo več znanega v prihodnjih tednih oziroma marca. Poljska želi to vprašanje zaključiti v času svojega polletnega predsedovanja Svetu EU, torej do poletja.

VATIKAN - Vatikan je odpovedal za konec tedna predvidena dogodka papeža Frančiška, ki se zdravi v bolnišnici zaradi bronhitisa. V ponedeljek so iz Vatikana sporočili, da so mu zaradi kompleksne klinične slike dodatno spremenili terapijo in podaljšali hospitalizacijo. Preiskave v zadnjih dneh so namreč pokazale, da ima 88-letni papež polimikrobno okužbo dihalnih poti, danes pa se je izkazalo, da ima pljučnico.

BUENOS AIRES - Argentinskemu predsedniku Javierju Mileiju grozijo postopek za odstavitev in preiskave zaradi prevare, ker je na družbenem omrežju X prejšnji teden promoviral kriptovaluto $LIBRA. Objavo je kmalu izbrisal, vrednost kriptovalute pa je strmoglavila, zaradi česar so investitorji izgubili večino svojega denarja. Milei je v ponedeljek očitke zavrnil, saj da valute ni promoviral.

TEHERAN - Britanski zakonski par, ki so ju v Iranu prijeli januarja, so uradno obtožili vohunjenja in sodelovanja z zahodnimi obveščevalnimi agencijami, so sporočili s sodišča v Teheranu. Craiga and Lindsay Foreman so prijeli, medtem ko sta bila v Iranu z motorjem na potovanju okoli sveta. Obtožujejo ju, da sta v državo vstopila pod pretvezo, da sta turista, nato pa zbirala informacije. Iranske obveščevalne službe so jima sledile in ju nato aretirale.

WASHINGTON - Čeprav je milijarder Elon Musk postal obraz ukrepov ameriškega predsednika Donalda Trumpa za nižanje zveznih stroškov, je Bela hiša v izjavi, ki jo je v ponedeljek vložila na zvezno sodišče, poudarila, da je le višji predsednikov svetovalec in ni zaposlen v ameriškem uradu za vladno učinkovitost (Doge) ter nima dejanskih ali formalnih pooblastil za sprejemanje vladnih odločitev.

TORONTO - Ob pristajanju na letališču v Torontu se je v ponedeljek na stezi prevrnilo potniško letalo ameriške družbe Delta. Nesrečo je preživelo preživelo vseh 76 potnikov in štirje člani posadke. V bolnišnice so odpeljali 18 oseb, trije naj bi utrpeli hujše poškodbe. Vzrok nesreče regionalnega letala vrste CRJ-900 še ni znan. Pojavljajo se ugibanja, da bi nesrečo lahko povzročile neugodne vremenske razmere.