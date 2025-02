Dunajska plesna tradicija bogatejša za ples v trenirkah

Dunaj, 19. februarja - Avstrijska prestolnica Dunaj ima dolgoletno tradicijo najrazličnejših plesov, ki že stoletja oblikujejo kulturni utrip mesta. Pomemben del so tematski plesi, kot so ples pravnikov, zdravnikov, lovcev, slaščičarjev in celo dvigovalcev uteži. Prvega marca bo ta tradicija dobila sodobni zasuk s prvim dunajskim plesom v trenirkah.