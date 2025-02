V dunajskem Gledališkem muzeju razstava ob 200-letnici rojstva Johanna Straussa ml.

Dunaj, 4. februarja - V dunajskem Gledališkem muzeju so ob 200. obletnici rojstva Johanna Straussa ml. na ogled postavili razstavo, posvečeno kralju valčka. Razstava v veličastni palači Lobkowitz vključuje impresivno zbirko predmetov, ki pripovedujejo o skladateljevem življenju in delu, piše na spletni strani muzeja. Na ogled bo do 23. junija.