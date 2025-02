Avstrijski ÖVP in SPÖ na pogovorih o oblikovanju vlade

Dunaj, 17. februarja - Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) in socialdemokrati (SPÖ) so ponovno začeli pogovore o morebitnem oblikovanju vlade, potem ko je po septembrskih volitvah propadlo več poskusov, med drugim med svobodnjaki (FPÖ) in ÖVP. Da potekajo pogovori, so danes potrdili v obeh taborih, pri čemer o podrobnostih niso želeli govoriti.