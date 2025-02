Avstrijski socialdemokrati in Zeleni pozivajo ÖVP h končanju pogajanj s FPÖ

Dunaj, 10. februarja - Medtem ko se v Avstriji nadaljujejo težavna pogajanja o oblikovanju vlade med desničarskimi svobodnjaki (FPÖ) in ljudsko stranko (ÖVP), iz vrst socialdemokratov (SPÖ) in Zelenih prihajajo pozivi ÖVP, naj pogajanja konča. Po poročanju medijev naj bi FPÖ in ÖVP sicer uspeli zbližati stališča glede razdelitve resorjev, a drugod razlike ostajajo.