V soočenju pred volitvami v Nemčiji o migracijah in gospodarstvu

Berlin, 17. februarja - Televizijsko soočenje štirih kanclerskih kandidatov na parlamentarnih volitvah v Nemčiji so v nedeljo zaznamovale predvsem migracije in gospodarstvo. Kandidati SPD, Zelenih, unije CDU/CSU in AfD so na televiziji RTL predvsem predstavljali svoje volilne programe, občasno pa so se tudi glasno sporekli.