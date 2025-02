Scholz in Merz s kritikami drug drugega na zadnjem zasedanju bundestaga pred volitvami

Berlin, 11. februarja - Nemški kancler Olaf Scholz in njegov tekmec Friedrich Merz sta bila na današnjem zadnjem zasedanju bundestaga pred volitvami znova kritična drug do drugega. Scholz je opozoril, da so Merzove napovedane reforme migracijske politike v nasprotju z evropskim pravom. Merz pa je spomnil na številne gospodarske težave Nemčije v času Scholzevega mandata.