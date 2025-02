Občina Hrastnik in hrastniška knjižnica izdali pravljico Perkmandeljc in tiskarski škrat

Hrastnik, 17. februarja - Občina Hrastnik in tamkajšnja knjižnica Antona Sovreta sta izdala otroško pravljico Perkmandeljc in tiskarski škrat, ki ohranja delavsko tradicijo in kulturno dediščino kraja. Pravljica, ki jo je napisal Albin Potisek in ilustrirala Nina Kavzar, je bila izbrana na občinskem javnem natečaju za naj otroško pravljico leta 2022, so sporočili z občine.