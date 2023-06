Vodja festivala Kamerat Nina Kavzar: Podlaga za tri leta obstoja je stoletni delavski boj

pripravila Alenka Vesenjak

Hrastnik, 28. junija - Festival delavskega filma Kamerat, ki se začne v četrtek in traja do 2. julija, je eden redkih na svetu s tematskim izhodiščem v delavstvu in njegovem boju. Ekipa kameratov, kot drug drugega imenujejo, ima na čelu delovodjo Nino Kavzar, ki je v dopisnem pogovoru za STA osvetlila ozadje festivala, letošnje srbske filme v fokusu in smele načrte.