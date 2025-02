Trump želi s Putinom in Xijem govoriti o jedrski razorožitvi

Washington/Peking, 14. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek razkril svojo vizijo mednarodnega sodelovanja z Rusijo in Kitajsko, pri čemer je dejal, da želi govoriti z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom tudi v okviru tristranskega vrha. Pri tem se je zavzel za zmanjšanje vojaškega proračuna in jedrskih zalog treh velesil.