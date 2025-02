Pregled - šport, 25. 2. (sobota)

MONTREAL - Žan Košir, slovenski deskar na snegu, je zmagovalec paralelnega veleslaloma za svetovni pokal v kanadskem Val St. Comu. Za 40-letnega Tržičana, ki je v finalu premagal najuspešnejšega deskarja zadnjega desetletja, Avstrijca Benjamina Karla, je to sedma zmaga v karieri in prva po Rogli leta 2021. Trikratni dobitnik olimpijske kolajne ima zdaj 23 uvrstitev na zmagovalni oder na tekmah svetovnega pokala. Tim Mastnak je bil 17., Rok Marguč diskvalificiran. Gloria Kotnik je zasedla 20. mesto, zmagala je Nemka Ramona Hofmeister.

LENZERHEIDE - Biatlonec Johannes Thingnes Boe je na svetovnem prvenstvu v švicarskem Lenzerheideju dobil moški sprint na 10 km. Enaintridesetletni Norvežan, ki bo po sezoni ne glede na prihajajočo olimpijsko končal kariero, je osvojil 21. zlato kolajno v karieri in na vrhu lestvice najuspešnejših zdaj prehitel slovitega rojaka Oleja Einarja Bjoerndalna. Najboljši Slovenec je bil Jakov Fak na 11. mestu.

LJUBNO OB SAVINJI - Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je zmagovalka prve od dveh domačih tekem svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji. V finalu je po 95 m dolgem skoku ugnala Nemko Selino Freitag in tretjeuvrščeno Norvežanko Theo Minyan Bjoerseth. Slednja je kot vodilna po prvi seriji v drugo grdo padla in morala na pregled v bolnišnico. Druga najboljša Slovenka je bila Ema Klinec na 11. mestu. Točke so osvojile tudi Jerica Jesenko, Katra Komar in Mia Ingolič.

SAPPORO - Japonec Ryoyu Kobayashi je zmagovalec prve od dveh posamičnih tekem svetovnega pokala smučarskih skakalcev v domačem Sapporu. Najboljši Slovenec je bil Domen Prevc na tretjem mestu, potem ko je bil po prvi seriji drugi. Točke je od Slovencev osvojil le še Lovro Kos na 27. mestu.

SAALBACH-HINTERGLEMM - Švicarka Camille Rast je nova svetovna prvakinja v slalomu. V Saalbachu je prepričljivo zmagala na zadnji ženski tekmi 48. svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. Za dvojno zmago Švice je z drugim mestom poskrbela Wendy Holdener. Najboljša Slovenka Andreja Slokar je osvojila šesto mesto. Čast domače ekipe je z bronom rešila Katharina Liensberger. Ana Bucik Jogan je osvojila 18. mesto.

ARLES - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je v drugi etapi dirke po Provansi zasedel drugo mesto. V dvoboju za zmago ga je ugnal le Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki je s tem pred nedeljsko zadnjo etapo prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Zadnjih 18 km sta odpeljala skupaj, si nabrala večjo prednost in se znašla v dvoboju za etapno zmago. V zadnjih nekaj 100 m navkreber pa je bil teren bolj pisan na kožo odličnemu sprinterju Pedersenu, ki je za 47. zmago v karieri in prvo letos Mohoriča ugnal za štiri sekunde.

MARIBOR - Nogometaši Maribora so v 21. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Bravu Big Bangu z 2:3. Ljubljančani so na lestvici zdaj ujeli drugouvrščene Mariborčane, obe ekipi pa za Olimpijo zdaj zaostajata po šest točk.

KOEBENHAVN - Rokometašice Krima Mercatorja so se na predzadnji tekmi skupinskega dela lige prvakinj na Danskem z Nykoebingom razšle z neodločenim izidom 30:30. Slovenske prvakinje so v Hamletovi deželi remizirale proti zadnjeuvrščeni ekipi iz skupine A in si že zagotovile nastop v dodatnih tekmah za nastop v četrtfinalu, saj je romunska Bistrita danes doma klonila proti francoskemu Metzu.

ATENE - Rokometaši novomeške Krke so na prvi tekmi osmine finala evropskega pokala v Atenah izgubili proti ekipi AEK z 28:38 (13:20). Povratna tekma, ki bo po dogovoru slovenske in grške ekipe dan kasneje znova v Atenah, se bo pričela ob 17. uri.

MONTREAL - Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je po pogajanjih in dogovoru s Svetovno protidopinško agencijo (Wada) sprejel trimesečno prepoved igranja zaradi dveh pozitivnih dopinških testov na prepovedano snov klostebol lanskega marca, je Wada zapisala na spletni strani.

LAKE PLACID - Slovenski smučarski skakalci Taja Bodlaj, Žiga Jančar, Tina Erzar in Urban Šimnic so v Lake Placidu prepričljivo osvojili naslov mladinskih svetovnih prvakov na mešani ekipni tekmi. Drugouvrščeno ekipo ZDA so ugnali za skoraj 60 točk, bron je osvojila Avstrija, ki je zaostala skoraj še dodatnih 30 točk. Dan prej sta moška in ženska ekipa osvojili srebrni kolajni.