Pregled - svet, 15. 2. (sobota)

GAZA/RAMALA/TEL AVIV - Palestinski islamistični gibanji Hamas in Islamski džihad sta v okviru šeste izmenjave talcev, zajetih med napadom na Izrael 7. oktobra 2023, Rdečemu križu v Gazi predali tri talce. Talce so v Izraelu sprva poslali na zdravniške preglede. Izrael pa je iz zaporov izpustil večjo skupino Palestincev, prvi so že prispeli v mesto Ramala, kjer so jih pozdravile navdušene množice. Izrael naj bi danes izpustil 369 zapornikov.

KRAGUJEVAC - Študenti vseh srbskih univerz so v okviru množičnega protesta od dopoldneva blokirali eno od glavnih vpadnic v mesto Kragujevac, Lepenički bulevar. Ob srbskem dnevu državnosti so pozivali k večji odgovornosti vlade in reformam. Številni so v rokah držali srbske zastave s krvavimi odtisi rok, kar je postal simbol protestov.

MÜNCHEN - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na Münchenski varnostni konferenci Evropo pozval, naj deluje za lastno dobro in naj ima za obrambo proti Rusiji lastne oborožene sile v času, ko Trumpova administracija vzbuja dvome v sodelovanje ZDA pri obrambi stare celine. Poudaril je, da se odločitev o Ukrajini ne sme sprejemati brez Ukrajine, odločitev o Evropi pa ne brez Evrope. Kasneje je Zelenski zavrnil predlog ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki bi omogočil ZDA dostop do redkih zemelj v zameno za pomoč ZDA. Opozoril je, da v predlogu manjkajo varnostna zagotovila za Kijev in da ne ščiti Ukrajine.

MÜNCHEN - Nemški kancler Olaf Scholz je na Münchenski varnostni konferenci poudaril, da se bo vojna med Rusijo in Ukrajino končala, če se bo zagotovilo suverenost Ukrajine. Opozoril je še, da se mora Ukrajini omogočiti učinkovito obrambo. Kritičen pa je bil do ameriškega podpredsednika JD Vancea, saj da se vmešava v nemške volitve.

SREMSKA MITROVICA - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na shodu podpornikov dejal, da bo pri sestavi nove srbske vlade pozoren na to, da bo ščitila interese Srbije. Po njegovemu govoru je bila soglasno sprejeta tudi narodna deklaracija o Vojvodini. Vučić bi se moral sicer udeležiti osrednje državne slovesnosti ob dnevu državnosti v Orašcu, a je tja poslal predsednika vlade v odhodu Miloša Vučevića.

BEJRUT - V Libanonu je bil v petek napaden konvoj mirovnih sil Združenih narodov Unifil, ki je bil na poti proti letališču v Bejrutu. Pri tem je eno vozilo zagorelo, ranjen je bil najmanj en pripadnik misije. Podporniki šiitskega gibanja Hezbolah so v petek že drugo noč zapored blokirali edino cesto, ki vodi do letališča, ker so libanonske oblasti prepovedale dvema iranskima letaloma, da pristaneta. Libanonska vojska je napovedala ukrepe proti odgovornim za napad. Libanonski predsednik Joseph Aoun je danes obsodil napad in zagotovil, da bodo kaznovali odgovorne.

MÜNCHEN - Dva dneva po napadu na udeležence shoda v Münchnu sta poškodbam podlegli dvoletna deklica in njena 37-letna mama, so sporočili iz bavarskega kriminalističnega urada. Skupno je bilo v domnevno islamističnem napadu z avtomobilom ranjenih najmanj 39 ljudi.

TEHERAN - Na teheranski univerzi je v petek potekal protest, po tem ko je bil v sredo v bližini študentskega doma ubit študent. Iranske oblasti so danes sporočile, da so pridržale več osumljencev, povezanih z umorom študenta.

KOEBENHAVN - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v poročilu opozorila na zaskrbljujoče nizko ozaveščenost javnosti v Evropi o povezavi med alkoholom in rakom, čeprav je v EU rak glavni vzrok smrti, povezanih z uživanjem alkohola. Pozvala je k uvedbi podobnih opozoril kot na tobačnih izdelkih.

PARIZ - Francija je ta teden prepovedala elektronske cigarete za enkratno uporabo, saj meni, da pri mladih vodijo v zasvojenost s tobakom in škodujejo okolju. Francoska zakonodaja po novem prepoveduje prodajo in distribucijo električnih cigaret, ki so vnaprej napolnjene s tekočino in jih ni mogoče ponovno napolniti, ne glede na to ali imajo baterijo za ponovno polnjenje ali ne.

NEW YORK - Pravosodno ministrstvo ZDA je v petek zvezno sodišče v New Yorku zaprosilo, naj zavrže obtožnico proti županu Ericu Adamsu zaradi korupcije. To so morali storiti neposredno iz Washingtona, potem ko noben zvezni tožilec iz New Yorka ni upošteval ukaza iz prestolnice. O prošnji ministrstva mora odločiti pristojni sodnik.