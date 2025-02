Pediatrična klinika bogatejša za dve kolesi za rehabilitacijo otrok z rakom

Ljubljana, 15. februarja - Fundacija Tadeja Pogačarja je na današnji mednarodni dan boja proti otroškemu raku kliničnemu oddelku za otroško hematologijo in onkologijo ljubljanske pediatrične klinike podarila dve sobni kolesi za rehabilitacijo. S kolesi bodo krepili gibljivost in vzdrževali telesno vzdržljivost otrok, so v izjavi za medije dejali predstavniki oddelka.