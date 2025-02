Ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku v ospredju posledice bolezni

Ljubljana, 15. februarja - Letošnji mednarodni dan boja proti otroškemu raku, ki ga obeležujemo danes, so v društvu Junaki 3. nadstropja posvetili osveščanju o dolgoletnih posledicah otroškega raka. Te lahko vključujejo več kot en del telesa ali več kot en organski sistem, lahko so zelo blage ali pa tudi zelo hude, so zapisali na svoji spletni strani.