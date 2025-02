Papež zaradi bronhitisa v bolnišnici

Vatikan, 14. februarja - Papeža Frančiška, ki je pred več kot tednom dni zbolel za bronhitisom, so danes sprejeli v bolnišnici, so sporočili iz Vatikana. Po dopoldanski avdienci so 88-letnega papeža sprejeli na kliniki v Rimu, kjer bodo opravili tudi diagnostične preiskave, poročajo tuje tiskovne agencije.