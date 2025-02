Delo o protestih proti vladi (15. 2.)

Ljubljana, 14. februarja - Uroš Esih v komentarju Ogroženo zavezništvo civilne družbe in koalicije piše o protestih, ki so ustaljeno politično orožje, sploh, ko državo do parlamentarnih volitev loči dobro leto. Avtor meni, da je zimsko protestno kolesarjenje opomin samozaverovanemu vladarju in koalicijskim strankam, ki so pozabili na mobilizacijski potencial civilne družbe.