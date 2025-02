Tuje tiskovna agencije o Sloveniji (14. 2.)

Ljubljana, 14. februarja - Tuje tiskovna agencije so med drugim poročale o tem, da je slovensko gospodarstvo lani realno zraslo za 1,6 odstotka. Poročale so tudi o tem, da je hrvaška policija v sodelovanju z Europolom ovadila tri hrvaške državljane in eno podjetje zaradi suma uvoza 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije v Poznanovec.