Mednarodni dan boja proti otroškemu raku v znamenju ozaveščanja o najpogostejših vrstah raka

Ljubljana, 15. februarja - Letošnji mednarodni dan boja proti otroškemu raku, ki ga obeležujemo danes, so v društvu Junaki 3. nadstropja posvetili ozaveščanju o najpogostejših vrstah otroškega raka. V sodelovanju s strokovnjaki so zbrali 10 najpogostejših vrst raka in pripravili nov letak. V Inštitutu zlata pentljica pa pripravljajo srečanje štipendistov Katrinega sklada.