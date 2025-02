Pregled - šport, 13. 2. (četrtek)

CELJE - Nogometaši Celja so v prvi tekmi "play-offa" za osmino finala konferenčne lige na domači zelenici remizirali z Apoelom z 2:2 (1:1). Povratna tekma bo prihodnji četrtek ob 21. uri v Nikoziji na Cipru. Celjani so ekspresno povedli, ko je iz mrtvega kota Armandas Kučys med nogama premagal slovenskega vratarja v vratih Apoela Vida Belca. Gostje so izenačili v 32. minuti po golu Davida Abagne. V drugem polčasu je Kučys znova zadel za vodstvo Celja, ko je po zgrešeni enajstmetrovki pospravil odbitek. Apoel je še enkrat več izenačil v 70. minuti po zaslugi Konstantinosa Laifisa.

BANJALUKA - Nogometaši ljubljanske Olimpije so na prvi tekmi "play-offa" za osmino finala konferenčne lige v Banjaluki izgubili proti Borcu z 0:1 (0:0). Edini strelec na tekmi je bil Slovenec v domači ekipi Sandi Ogrinec v prvi minuti sodniškega dodatka. Povratna tekma bo prihodnji četrtek ob 18.45 v Ljubljani.

LJUBLJANA - Klubi v nogometni evropski ligi so začeli "play-off" za osmino finala. Na prvih tekmah tekmovanja, v katerem ni več slovenskih nogometašev, sta najvišji zmagi dosegla Fenerbahče, ki je s 3:0 odpravil Anderlecht, in Alkmaar, ki je s 4:1 premagal Galatasaray.

LJUBLJANA - Slovenska nogometaša Dušan Stojinović in Adam Gnezda Čerin sta s svojima kluboma na prvih tekmah "play-offa" konferenčne lige dosegla različna izida. Stojinović je z Jagiellonio v gosteh premagal Bačko Topolo s 3:1, Gnezda Čerin s Panathinaikosom pa je prav tako v gosteh pa izgubil proti Vikingurju Reykjaviku z 1:2.

LIEVIN - Norvežan Jakob Ingebrigtsen je na dvoranskem atletskem mitingu zlate svetovne serije v Lievinu v enem teku dosegel dva svetovna rekorda, na eno miljo s 3:45,14 ter pred tem v vmesnem času 1500 m (3:29,63). Tina Šutej je bila tretja v skoku s palico s 4,65 metra. Neja Filipič, druga slovenska predstavnica, je bila v troskoku šesta s 13,65 m.

SAALBACH-HINTERGLEMM - Federica Brignone je pri 34 letih prvič osvojila naslov svetovne prvakinje v veleslalomu. Italijanka, ki smuča s podobo tigrice na čeladi, si je že na prvi progi zagotovila ključno prednost, v finalu je odbila napade izzivalk in po srebru v superveleslalomu osvojila drugo medaljo tega SP. Slovenki Neja Dvornik z 21. (+5,69) in Ana Bucik Jogan s 24. mestom (+6,05) sta razočarali.

LJUBLJANA - V finalu zaključnega turnirja pokala Spar v Ljubljani se bosta v petek ob 20.30 pomerili Cedevita Olimpija in Krka. Ljubljančani so bili v polfinalu boljši od ECE Triglava s 83:63, Novomeščani pa so ugnali Šentjur s 87:73. Cedevita Olimpija bo osemindvajsetič igrala v finalu pokalnega tekmovanja in se potegovala za 24. naslov, tretjega v nizu, Krka pa ima za seboj devet finalov in štiri naslove. Pred moškim finalom bodo na Kodeljevem o naslovu pokalnih prvakinj odločala še dekleta. V finalu bosta igrala Cinkarna Celje in Triglav.

LOS ANGELES - Košarkarji Los Angeles Lakers so po šestih zaporednih zmagah doživeli prvi poraz v ligi NBA in sploh prvega z novincem Luko Dončićem na igrišču. Slovenski zvezdnik je zaigral na drugi tekmi v dresu jezernikov proti Utah Jazz in doživel prvi poraz. Lakers so v Salt Lake Cityju izgubili s 119:131, Dončićevih 16 točk je bilo premalo za uspeh. Naslednji obračun Lakers, ki so na petem mestu zahoda, čaka šele 19. februarja po enotedenskem premoru za tekmo zvezd All-Star.

LOS ANGELES - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je s 55,9 milijona dolarji letnega zaslužka v lanskem letu na 34. mestu v svetovnem športu. Portal za poslovanje v športu Sportico je na čelo postavil portugalskega nogometaša Cristiana Ronalda z 260 milijoni dolarjev. Med prvo stoterico ni nobene športnice in razen Dončića tudi nobenega drugega slovenskega športnika.

SALT LAKE CITY - Slovenski smučarski skakalec Urban Šimnic je na svetovnem prvenstvu v Lake Placidu v ZDA tekmo mladincev na srednji skakalnici končal na četrtem mestu.

TBILISI - Slovenija je na olimpijskem festivalu evropskem mladine (Ofem), ki se je v gruzijskem Bakurianiju začelo 9. februarja, danes osvojila še drugo četrto mesto. Smučarski tekač Tine Šporn je to mesto osvojil na 10 km prosto. Slovenija ima možnost, da osvoji odličje, še v naslednjih dnevih tekmovanja, ki se bo končalo v nedeljo, 16. februarja.