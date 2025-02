Evropski poslanci za sankcije EU proti gruzijskim oblastem

Strasbourg, 13. februarja - Evropski poslanci so danes pozvali k bojkotu gruzijskih oblasti pod vodstvom stranke Gruzijske sanje, ki jih obtožujejo spodkopavanja demokracije v državi in zatiranja nasprotnikov. Zavzeli so se tudi za uvedbo sankcij EU proti uradnikom in vodilnim politikom zaradi kršitev človekovih pravic in preganjanja aktivistov.