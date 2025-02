EU obsodila brutalno zatiranje protestnikov v Gruziji

Tbilisi, 3. februarja - V Gruziji so v nedeljo znova potekali protivladni protesti, pri čemer so izbruhnili spopadi med policisti in protestniki. Aretirali so dva opozicijska voditelja. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je opozorila, da je brutalno zatiranje miroljubnih protestnikov, novinarjev in politikov nesprejemljivo.