Han v Salzburgu za krepitev gospodarskega in turističnega sodelovanja

Salzburg, 13. februarja - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je danes v Salzburgu srečal s predstavniki turizma in gospodarstva ter obiskal podjetje Palfinger, ki v Ormožu načrtuje novo investicijo. Glavni namen obiska je bila krepitev gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo ter izmenjava dobrih praks na področju turizma in industrije.