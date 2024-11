Han z gospodarsko delegacijo na Kitajskem za okrepitev sodelovanja

Šanghaj, 5. novembra - Minister za gospodarstvo Matjaž Han se z gospodarsko delegacijo mudi v Šanghaju na Kitajskem. Med osrednjimi aktivnostmi so bile predstavitve slovenskega poslovnega in investicijskega okolja, gospodarstva, turizma in priložnosti za tuje investitorje. Pred zaključkom obiska bodo slovenska podjetja obiskala tudi mednarodni sejem CIIE.