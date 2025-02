Pregled - šport, 12. 2. (sreda)

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja, ki so v skupinskem delu izpadli iz lige prvakov, tekmovanje nadaljujejo v četrtfinalu evropskega pokala. Na prvi tekmi so v Ljubljani izgubili proti vodilni ekipi turškega prvenstva Ziraatu Bankasiju z 0:3 (-21, -20, -19). Povratna tekma bo v torek, 25. februarja, v Ankari.

LENZERHEIDE - Mešana štafeta Francije v postavi Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Eric Perrot in Emilien Jacquelin je ubranila naslov biatlonskih svetovnih prvakov iz Novega Mesta 2024 in z zlatom odprla letošnje SP v švicarskem Lenzerheideju. Slovenci Lena Repinc, Anamarija Lampič, ki je morala dvakrat v kazenski krog, Jakov Fak in Lovro Planko so zasedli 11. mesto.

SAALBACH-HINTERGLEMM - Na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbach-Hinterglemmu v Avstriji so znani nosilci odličij na ekipni tekmi moških dvojic. Premierna ekipna kombinacija se je končala s popolno prevlado Švice s tremi ekipami na prvih treh mestih. Slovenca Nejc Naraločnik in Miha Oserban sta ob polomu nekaterih velikih ekip osvojila 18. mesto.

LAKE PLACID - Slovenska smučarska skakalka Taja Bodlaj je na svetovnem mladinskem prvenstvu v Lake Placidu osvojila bronasto kolajno, njena reprezentančna kolegica Tina Erzar, sicer branilka naslova z lanskega prvenstva v Planici, pa je bila četrta. Norvežanki Ingvild Synnoeve Midtskogen in Ingrid Laate sta osvojili zlato in srebro. Mladinci bodo nastopili ponoči.

LJUBLJANA - Nogometaši Bayerna iz Münchna so v "play-offu" za nastop v osmini finala v gosteh ugnali škotski Celtic z 2:1. Feyenoord je na domači zelenici z 1:0 ugnal Milan, Benfica pa je v gosteh premagala Monaco prav tako z 1:0. Club Brugge je v zgodnejšem terminu z 2:1 premagal Atalanto.

MASKAT - Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec petdnevne kolesarske dirke po Omanu. Na preizkušnji, ki spada v isti rang kot slovenska pentlja, sta ekipnemu kolegu slovenskih kolesarjev Tadeja Pogačarja in Domna Novaka skupno slavje in 30. zmago v kareiri prinesli dve drugi mesti v zahtevnih gorskih etapah. Slovencev na dirki ni bilo.

WUPPERTAL - Sodišče v Wuppertalu je obsodilo trojico izsiljevalcev družine bivšega dirkača formule 1 Michaela Schumacherja. Triinpetdesetletni glavni obtoženec je obsojen na triletno zaporno kazen, njegov 30-letni sin na enoletno pogojno, 53-letni varnostnik družine Schumacher pa na dveletno pogojno kazen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

INDIANAPOLIS - Karl-Anthony Towns je s 40 točkami v severnoameriški košarkarski ligi NBA popeljal New York Knicks do gostujoče zmage s 128:115 nad tekmeci Indiana Pacers. Towns je k zmagi dodal še 12 skokov, pet podaj in tri ukradene žoge. Veteran Phoenixa Kevin Durant pa se je pridružil elitnemu klubu osmih košarkarjev z vsaj 30.000 točkami v ligi NBA.