Pregled - svet, 12. 2. (sreda)

WASHINGTON/MOSKVA/KIJEV - Predsednika ZDA in Rusije, Donald Trump in Vladimir Putin, sta se v telefonskem pogovoru dogovorila za takojšen začetek pogajanj za končanje vojne v Ukrajini. S podrobnostmi pogovora s Putinom je Trump nato v pogovoru seznanil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Putin je sicer v pogovoru s Trumpom izrazil pripravljenost, da sprejme predstavnike Bele hiše in z njimi razpravlja o vojni v Ukrajini, ameriškega predsednika pa je povabil na obisk v Moskvo, so sporočili v Kremlju. Trump se je Putinu zahvalil, ker je Rusija v torek iz zapora izpustila ameriškega učitelja Marca Fogla. ZDA so nato v zameno že izpustile ruskega državljana, čigar identitete pa Kremelj še ni razkril.

BRUSELJ/LONDON/MOSKVA - Vrnitev Ukrajine na meje pred letom 2014 ni uresničljiva, je na srečanju kontaktne skupine za Ukrajino dejal ameriški obrambni minister Pete Hegseth in dodal, da bi morale evropske zaveznice zagotoviti levji delež pomoči za Kijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v intervjuju za The Guardian dejal, da je Ukrajina pripravljena Rusiji odstopiti zasedeno ozemlje v regiji Kursk, če bo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu uspelo začeti mirovna pogajanja. Rusija je možnost menjave zasedenih ozemelj z Ukrajino zavrnila.

DUNAJ - Vodja avstrijskih svobodnjakov FPÖ Herbert Kickl je predsedniku države Alexandru Van der Bellnu vrnil mandat za sestavo vlade, potem ko so propadli pogovori o sestavi vlade z ljudsko stranko zaradi več nesoglasij. Razlike so se kazale zlasti v dojemanju vloge Avstrije v EU, načel pravne države, pa tudi odnosa do Rusije. Za napetosti je poskrbela tudi porazdelitev vladnih resorjev. Med drugim so svobodnjaki vztrajali pri vodenju notranjega ministrstva, ki ga je zase terjala tudi ljudska stranka. Van der Bellen je voditelje strank pozval k vnovičnim pogovorom ter strankarske voditelje pozval k iskanju kompromisov v prihodnjih dneh.

JERUZALEM/GAZA/KAIRO - Izrael bo nadaljeval napade na Gazo, če palestinsko islamistično gibanje Hamas v soboto ne bo izpustilo talcev, je v torek dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. S preklicem prekinitve ognja je zagrozil, potem ko so v Hamasu napovedali, da zaradi izraelskih kršitev dogovora za nedoločen čas odlagajo izpustitev talcev. Posredniki iz Katarja in Egipta si intenzivno prizadevajo za rešitev krize glede dogovora o prekinitvi ognja v Gazi, je povedal palestinski vir. Delegacija palestinskega islamističnega gibanja Hamas je medtem danes prispela v Kairo na srečanje z egiptovskimi posredniki.

STRASBOURG - Evropska komisija se bo letos posvetila predvsem krepitvi konkurenčnosti gospodarstva EU in poenostavitvi obstoječih pravil, je ob predstavitvi delovnega programa komisije za 2025 v Evropskem parlamentu povedal evropski komisar Maroš Šefčovič. Predlog prihodnjega dolgoročnega proračuna EU, ki ga bo predstavila letos, bo enostavnejši, je dodal. V razpravi, ki je sledila komisarjevi predstavitvi v parlamentu, so evropski poslanci večinoma podprli krepitev konkurenčnosti.

BRUSELJ - Napredek pri normalizaciji odnosov s Srbijo je edini način za napredovanje Kosova na evropski poti, sta v luči nedeljskih parlamentarnih volitev na Kosovu v torek sporočili visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in komisarka za širitev Marta Kos. Prištino sta pozvali k spoštovanju sporazuma o normalizaciji odnosov.

BUDIMPEŠTA - Vodja skrajno desne Alternative za Nemčijo Alice Weidel se je manj kot dva tedna pred nemškimi parlamentarnimi volitvami, v Budimpešti srečala z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom. Pri tem je Madžarsko imenovala za zgled, med drugim na področju migracijske politike. Orban pa je Weidel, ki je kandidatka za kanclerko na prihajajočih volitvah, označil za prihodnost Nemčije.

BUKAREŠTA - Predsednik romunskega senata in vladne liberalne stranke PNL Ilie Bolojan je prevzel položaj začasnega predsednika Romunije. Na slovesnosti mu ga je predal dosedanji proevropski predsednik Klaus Iohannis. Ta je v ponedeljek odstopil, potem ko je opozicija v parlamentu proti njemu sprožila postopek odstavitve, ker je po razveljavitvi novembrskega prvega kroga predsedniških volitev ostal na položaju, čeprav se mu je decembra iztekel drugi mandat.

ATENE - Grški poslanci so za novega predsednika države izvolili Konstantinosa Tasulasa. Tesen zaveznik konservativnega predsednika vlade Kiriakosa Micotakisa bo petletni mandat začel v sredini marca in bo na položaju nasledil Katerino Sakelaropulu, ki položaj zaseda od leta 2020.

BERLIN - Nemčija je podaljšala začasni nadzor na vseh kopenskih mejah za nadaljnjih šest mesecev, do sredine septembra, da bi dodatno zmanjšala nedovoljene migracije. Kot je dejal kancler Olaf Scholz, Nemčija z mejnimi kontrolami učinkovito zmanjšuje nedovoljene migracije.

BRUSELJ - Voditelji EU in Kanade so poudarili tesne trgovinske in naložbene odnose in sodelovanje v luči globalnih izzivov, pri čemer so govorili tudi o carinah, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump uvedel višje carine na aluminij in jeklo. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob začetku srečanja s kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem Kanado označila za dobro zaveznico in zaupanja vredno partnerico.

WASHINGTON - Ameriški senat je z 52 republikanskimi glasovi za potrdil nekdanjo demokratsko kongresnico s Havajev Tulsi Gabbard na položaj direktorice obveščevalnih dejavnosti. Proti so glasovali vsi demokrati, z njimi pa še nekdanji vodja senatnih republikancev Mitch McConnell iz Kentuckyja.

MOSKVA/DAMASK - Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru začasnemu predsedniku Sirije Ahmedu Al Šari izrazil podporo enotnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Sirije, so danes sporočili iz Kremlja. To je bil njun prvi pogovor po decembrskem strmoglavljenju režima Bašarja Al Asada, dolgoletnega sirskega predsednika in zaveznika Moskve.

ZAGREB - Hrvaški organi pregona so v torek zaradi suma zlorabe položaja in pooblastil aretirali poslanko Socialdemokratske stranke (SDP) in predsednico Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbaro Antolić Vupora. Hrvaški parlament ji je odvzel poslansko imuniteto, pri SDP pa so jo začasno razrešili vseh strankarskih dolžnosti. V povezavi s primerom so sicer prijeli skupno 12 ljudi z območja Varaždina in dva človeka z območja Zagreba.

ZADAR - Območje Zadra je v torek zvečer stresel močan potres z magnitudo 4,8. Potres, ki je imel žarišče 15 kilometrov severovzhodno od naselja Starigrad Paklenica, so čutili na širšem območju ob hrvaški jadranski obali. V potresu ni bil nihče poškodovan, prav tako tresenje tal ni povzročilo večje gmotne škode. Potres so čutili tudi ponekod v Sloveniji.

KOEBENHAVN - Na Danskem so sprožili satirično peticijo za nakup ameriške zvezne države Kalifornija za tisoč milijard dolarjev. Peticija sledi grožnjam predsednika ZDA Donalda Trumpa o ameriški priključitvi Grenlandije, danskega avtonomnega ozemlja. Doslej je peticijo podpisalo že 200.000 ljudi, je v torek poročal britanski časnik The Guardian.