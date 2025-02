Tajvan v vladnih uradih in šolah prepovedal aplikacijo DeepSeek

Taipei/Peking, 12. februarja - Tajvanska vlada je v vladnih uradih in šolah prepovedala uporabo kitajske aplikacije generativne umetne inteligence DeepSeek. Kot razlog je navedla zagotavljanje informacijske varnosti države. Peking je prepoved označil za absurdno in tajvanski vladi očital prestrašenost in zamerljivost do kitajskih izdelkov.