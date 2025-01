DeepSeek po kibernetskem napadu omejil število novih uporabnikov klepetalnega robota

Peking, 28. januarja - Kitajsko podjetje DeepSeek je začasno omejilo število novih uporabnikov klepetalnega robota z umetno inteligenco R1, ki ga je predstavilo prejšnji teden. Kot so sporočili, so kmalu za tem, ko so delnice tehnoloških podjetij v ZDA zaradi nove kitajske konkurence strmoglavile, zaznali obsežen kibernetski napad.