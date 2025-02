Dnevnik o poti iz zasebnega v javno zdravstvo (12. 2.)

Ljubljana, 12. februarja - Nina Knavs v komentarju Bolniki plačajo večkrat piše o beli napotnici, ki so jo začeli v zdravstvu uporabljati leta 2015. Ob uvajanju so jo predstavili kot rešitev za razkorak med javnim in zasebnim zdravstvom. Avtorica meni, da zmešnjava pri prehodih iz zasebnega v javno dokazuje, da tudi pri domnevno razrešenih dilemah manjka skupni imenovalec.