Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 2.)

Ljubljana, 12. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da so v Sloveniji uradno potrdili bolezen modrikastega jezika. Poročale so tudi, da sta Fundacija Gorana Dragića in Mestna občina Nova Gorica podpisali sporazum o gradnji košarkarskega igrišča Gorana Dragića v okviru Evropske prestolnice kulture.