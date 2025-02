Pregled - šport, 11. 2. (torek)

LOS ANGELES - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je bil v središču pozornosti ob prvencu v dresu Los Angeles Lakers v severnoameriški ligi NBA. Ob zanesljivi zmagi proti Utah Jazz s 132:113 je 25-letni Ljubljančan sicer igral le v prvih treh četrtinah, ob slabšem metu za tri točke pa dosegel 14 točk.

SAALBACH - Američanki Breezy Johnson in Mikaela Shiffrin sta zmagovalki prve ženske ekipne kombinacije dvojic v članski konkurenci. Slovenki, Ilka Štuhec v smuku in Andreja Slokar v slalomu, sta na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbach-Hinterglemmu osvojili deveto mesto. Slovenska dvojica je bila po prvem delu 11.Johnson in Shiffrin sta bili članici ameriške ekipe 1. Srebro je osvojila švicarska ekipa 1, z Laro Gut-Behrami v smuku in Wendy Holdener v slalomu, bron je pripadel avstrijski ekipi 3 s Stephanie Venier v smuku in Katharino Truppe v slalomu.

LJUBNO - Tekma za svetovni pokal v smučarskih skokih na Ljubnem bo konec tedna tudi poslovilni nastop dvakratne olimpijske prvakinje Urše Bogataj, zdaj poročene Križnar. V soboto bo stopila pred domače navijače ter zaprla uspešno tekmovalno poglavje. Še ne 30-letna Križnar sicer že nekaj let opravlja trenersko delo z mladimi in kot je dejala, v tem delu zelo uživa.

LJUBLJANA - Nogometaši v ligi prvakov so odigrali prve tekme "play-offa" za osmino finala. Manchester City je doma z 2:3 izgubil proti branilcu naslova Realu Madridu, Juventus je z 2:1 odpravil PSV, Sporting pa je doma izgubil proti Borussii Dortmund z 0:3. Pred tem je Paris Saint-Germain v gosteh s 3:0 ugnal Brest.

LJUBLJANA - Slovensko nogometno reprezentanco do 21 let bo uradno in pričakovano v prihodnje vodil Andrej Razdrh. Novega selektorja so potrdili na današnji seji izvršnega odbora Nogometne zveze Slovenije. Razdrh je na mestu selektorja mlade reprezentance nasledil Milenka Aćimovića, ki je prevzel funkcijo direktorja reprezentanc. Razdrh je v zadnjem kvalifikacijskem ciklu opravljal vlogo pomočnika selektorja ekipe, ki jo junija čaka nastop na evropskem prvenstvu na Slovaškem.

ALANYA - Slovenski nogometni reprezentančni napadalec Andraž Šporar bo kariero nadaljeval v Turčiji. Iz Panathinaikosa se skoraj 31-letni nogometaš za dve leti in pol seli k Alanyasporu, kjer že igra njegov reprezentančni kolega Jure Balkovec, so potrdili v turškem klubu.

TALLINN - Na evropskem mladinskem strelskem prvenstvu v Tallinnu se v slovenskem taboru veselijo zlate kolajne. Evropski prvak med starejšimi mladinci je v disciplini zračna puška postal Gal Potrč, ki je s 417,4 kroga hkrati postavil tudi nov evropski rekord za to kategorijo. Na stopničkah za zmagovalce se je debitantu na prvenstvih z bronasto medaljo pridružil še reprezentančni kolega Maksimilijan Žarić.

DOHA - Beloruska teniška igralka Arina Sabalenka, tudi prva igralka na svetovni lestvici, je na turnirju WTA v Dohi z nagradnim skladom 3,5 milijona evrov izpadla že v 2. krogu. S 3:6, 6:3 in 7:6 jo je ugnala Rusinja Jekaterina Aleksandrova. V 2. krogu Dohe je izpadlo še nekaj najvišjepostavjenih igralk, in sicer tretja nosilka, Američanka Coco Gauff, sedmopostavljena Kitajka Zheng Qinwen ter tudi 12. in 16. nosilka, Rusinja Mira Andrejeva ter njena rojakinja Ljudmila Samsonova.