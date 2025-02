Pregled - svet, 11. 2. (torek)

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek naznanil 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija, ki bodo začele veljati 12. marca. Ukrep zajema ves uvoz aluminija in aluminijastih izdelkov iz Argentine, Avstralije, Kanade, Mehike, Združenega kraljestva in EU. To bo veljalo tudi za uvoz jekla, kjer carine zadevajo še uvozu iz Brazilije, Japonske in Južne Koreje.

BRUSELJ/STRASBOURG - Evropska komisija se bo po besedah njene predsednice Ursule von der Leyen na ameriške carine na uvoz jekla in aluminija odzvala z odločnimi in sorazmernimi protiukrepi. EU bo po njenih besedah ukrepala, da zaščiti svoje gospodarske interese, delavce, podjetja in potrošnike. Komisijo je pri odzivu podprl tudi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Evropski poslanci pa so se v razpravi o stanju trgovinskih odnosov med EU in ZDA strinjali, da se mora unija odzvati na poteze ZDA.

PARIZ/BRUSELJ/LONDON/SEUL - Nekatere države so ZDA, ki so za sredi marca napovedale uveljavitev 25-odstotnih carin na uvoz aluminija in jekla, napovedale ostre protiukrepe. Med njimi so EU, Kanada in Južna Koreja, medtem ko so v Veliki Britaniji v napovednih nekoliko bolj previdni.

WASHINGTON - Jordanski kralj Abdulah II. je na srečanju z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Beli hiši izrazil pripravljenost, da Jordanija sprejme 2000 bolnih otrok iz Gaze. Trump, ki je minuli teden predlagal, da bi vse Palestince iz uničene Gaze preselili v Jordanijo in Egipt, je to pozdravil. Njegov načrt za Gazo, po katerem naj bi uničene palestinske enklave izselili vse njene prebivalce in jo na novo pozidali pod nadzorom ZDA, je sprožil val mednarodnega ogorčenja, tudi arabskih držav. Jordanija je trdna zaveznica ZDA na Bližnjem vzhodu, vendar je tudi Abdulah II. prejšnji teden odločno zavrnil možnost, da bi ZDA prevzele Gazo, kot tudi izselitev Palestincev iz enklave.

WASHINGTON/NEW YORK/GAZA - Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek Hamasu zagrozil, da bo v Gazi izbruhnil pekel, če palestinsko islamistično gibanje do sobote ne bo izpustilo vseh talcev. Egiptu in Jordaniji pa je zagrozil z ukinitvijo pomoči, če državi v skladu z njegovim predlogom za Gazo ne bosta sprejeli iz enklave izseljenih Palestincev. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je Hamas pozval k izvedbi izpustitev talcev, načrtovane za soboto, ki jo je zaradi domnevnih izraelskih kršitev sporazuma o premirju odložil za nedoločen čas. Islamistično gibanje je medtem v odzivu na grožnje Trumpa o peklu v Gazi ocenilo, da lahko te le dodatno zapletejo zadeve.

NEW YORK - Za obnovo opustošene Gaze in končanje humanitarne katastrofe bo potrebnih več kot 53 milijard dolarjev, od tega samo 20 milijard dolarjev v prvih treh letih, piše v poročilu generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa. V to so vključena sredstva za obnovo stanovanj, zdravstvo in druge sektorje. Ob tem ZN opozarjajo, da zaradi razmer v Gazi ni bilo mogoče predvideti vseh potreb za obnovo.

PARIZ - Sodelujoči na vrhu o umetni inteligenci so s skupno izjavo, ki pa je niso podpisale ZDA in Velika Britanija, pozvali k odprtemu, etičnemu in varnemu razvoju umetne inteligence. Skupno izjavo je podpisalo 61 držav, med njimi Kitajska, Francija, Nemčija in Indija. Ameriški podpredsednik JD Vance je medtem posvaril pred čezmerno regulacijo tega področja.

PARIZ - Ob robu vrha o umetni inteligenci se je ameriški podpredsednik JD Vance sestal s predsednico in podpredsednico Evropske komisije, Ursulo von der Leyen in visoko zunanjepolitično predstavnico Kajo Kallas. Od varnosti in stabilnosti do velikih obetov tehnologije in kritičnega izziva netržnih presežnih zmogljivosti, je navedla teme pogovora in dodala, da se veseli nadaljnjega sodelovanja z njim in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Vance je medtem na srečanju dejal, da je Trumpova administracija zelo jasno povedala, da ji je Evropa zelo pomembna.

VATIKAN/WASHINGTON - Papež Frančišek je v ponedeljek v pismu ameriškim škofom ostro obsodil načrte ameriškega predsednika Donalda Trumpa o množičnem izgonu priseljencev brez dokumentov. Poudaril je, da ta politika spodkopava dostojanstvo priseljencev, vse vernike katoliške cerkve pa pozval, naj razmislijo o njeni legitimnosti. Washington se je kritično odzval, češ da bi se moral papež osredotočiti na katoliško cerkev, ZDA pa prepustiti, da se ukvarja s svojimi mejami.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz in njegov tekmec Friedrich Merz sta bila na zadnjem zasedanju bundestaga pred volitvami znova kritična drug do drugega. Scholz je med razpravo znova obsodil Merzove kontroverzne odločitve, da je podporo za zakon o zavračanju prosilcev za azil na nemških mejah iskal pri skrajno desni Alternativi za Nemčijo. Prepričan je, da so predlogi Merza pri migracijah v nasprotju z evropskim pravom. Merz je medtem znova obljubil, da njegova zveza CDU/CSU ne bo sodelovala ali vladala z AfD. Kanclerja je tudi obtožil, da je na nemškem trgu dela povzročil katastrofo.

NEW YORK - Vodja urada za vladno učinkovitost v vladi Donalda Trumpa Elon Musk vodi skupino vlagateljev, ki so želeli za skoraj 100 milijard dolarjev prevzeti vodilno podjetje na področju umetne inteligence OpenAI. Iz podjetja so sicer sporočili, da ni naprodaj.

STRASBOURG - Evropski parlament je razpravljal o nadaljevanju podpore Ukrajini ob skoraj tri leta trajajoči vojni proti Rusiji. Poslance je na slavnostni seji nagovoril predsednik ukrajinskega parlamenta Ruslan Stefančuk. V razpravi je pred tem sodelovala tudi komisarka za širitev Marta Kos, ki se je zavzela za napredek Ukrajine na njeni poti v EU. Konferenca predsednikov, ki jo sestavljajo Metsola in vodje političnih skupin v Evropskem parlamentu, je v izjavi obsodila rusko agresijo nad Ukrajino, namerne napade na civilno in drugo kritično infrastrukturo ter zločine nad ukrajinskim prebivalstvom.

STRASBOURG - Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju razpravljali o politični krizi v Srbiji, pri čemer je bilo slišati kritike na račun srbskih oblasti, pozive k reformam in izraze podpore protestnikom. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je poudarila, da EU od držav kandidatk pričakuje spoštovanje temeljnih evropskih vrednot.

BERLIN - Korupcija ogroža boj proti podnebnim spremembam, je ob objavi indeksa zaznave korupcije za lani sporočila organizacija Transparency International (TI). Prepričana je, da bi odpravljanje korupcije moral biti osrednji del podnebnih ukrepov. Hkrati je opozorila, da milijarde ljudi živi v državah, kjer korupcija ogroža človekove pravice.

PALERMO - Italijanski karabinjerji so v obsežni protimafijski operaciji aretirali več kot 180 ljudi, med njimi več mafijskih šefov. V operaciji je sodelovalo približno 1200 pripadnikov karabinjerjev. Med aretiranimi so mafijski šefi, izsiljevalci, preprodajalci mamil, ki so med drugim obtoženi poskusov umora, mafijskega združevanja, izsiljevanja in trgovine z mamili.