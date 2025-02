Na srečanju savinjskih in koroških občin o poplavni problematiki

Polzela, 11. februarja - Skupnost občin Slovenije je danes v Andražu nad Polzelo pripravila regijsko srečanje s predstavniki občin savinjske in koroške regije. Kot je po srečanju za STA povedal predsednik skupnosti občin Gregor Macedoni, so bili v ospredju pogovorov poplavna problematika in težave pri izdelavi poplavnih kart s strani države.