Na regijskem srečanju SOS v Hrastniku o ključnih izzivih posavske in zasavske regije

Hrastnik, 6. februarja - Skupnost občin Slovenije (SOS) je danes na regijskem srečanju občin spodnjesavske in zasavske regije v Hrastniku obravnavala ključne izzive. V ospredju so bila vprašanja skladnosti razvoja regij, zagotavljanja ustrezne cestne infrastrukture ter nujnosti oblikovanja dolgoročne strateške politike na državni ravni, so sporočili iz SOS.