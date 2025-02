Santorini stresel potres z magnitudo 5,3

Atene, 11. februarja - Grška otoka Santorini in Amorgos je v ponedeljek zvečer in ponoči znova stresel niz potresov. Najmočnejši je imel magnitudo 5,3, kar je največ med vsemi potresi, ki so Kiklade stresli v zadnjih tednih. Njegovo žarišče je bilo na globini 17 kilometrov. Tresenje so čutili tudi v Atenah, poročajo tuje tiskovne agencije.