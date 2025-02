Na Santoriniju novi potresni sunki, številni zapuščajo otok

Atene, 3. februarja - Grški otok Santorini in okoliške otoke so minulo noč stresli novi potresni sunki. Številni prebivalci so noč preživeli na prostem ali v avtomobilih, mnogi zapuščajo med turisti priljubljeni otok v Sredozemskem morju. Grški premier Kiriakos Micotakis je prebivalce danes pozval, naj ostanejo mirni.