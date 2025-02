EU doslej ni bila uradno obveščena o uvedbi ameriških carin

Bruselj/Berlin/Pariz, 10. februarja - Evropska komisija doslej ni bila uradno obveščena o uvedbi dodatnih ameriških carin na blago iz EU, so danes v odzivu na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi 25-odstotnih carin na ves uvoz jekla in aluminija v ZDA sporočili v Bruslju. Zagotovili so, da bodo zaščitili interese evropskih podjetij in potrošnikov.